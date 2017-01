Detalles Categoría: Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 01 ene.— Es de noche en Santiago de Cuba. No cabe ni un alma más en el parque Céspedes y sus alrededores. Por primera vez, en mucho tiempo, se respira un aire diferente en la indómita ciudad. No más el ulular de sirenas presagiando la voluntad del crimen, no más madres enlutadas en procesión por las calles, no más la furia de los esbirros contra la juventud. Es la misma ciudad donde cinco años, cinco meses y cinco días antes había recomenzado la gesta por la libertad y la justicia con el asalto al cuartel Guillermón Moncada. La primera en conocer el alegato La historia me absolverá. La que se levantó el 30 de noviembre de 1956 con la intención de que desembarcaran sin tropiezos los expedicionarios del yate Granma. La de Frank País, empinándose desde la muerte.





