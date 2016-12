Fidel, artífice fundamental de la Educación en Cuba

Santiago de Cuba, 22 dic.- “Fidel es el artífice fundamental de la obra educacional en nuestro país”, dijo la Ministra de Educación, Dra. Ena Elsa Velázquez Cobiella, en un pequeño encuentro con la prensa santiaguera en el marco de la Jornada del Educador, que giró fundamentalmente sobre el legado de Comandante en Jefe, en los profesionales del magisterio de la actualidad. “Ahora estamos celebrando el 55 aniversario de haberse declarado Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo y por supuesto el Día del Educador, que se instauró el 22 de diciembre, precisamente por la coincidencia con ese acontecimiento.

“Esa fue una de las primeras grandes tareas que acometió el pueblo cubano recién triunfada la Revolución, y fue una actividad de masas. De otra manera, realmente en un año Cuba no hubiese podido lograr esta proeza de haber alfabetizado más de un millón de personas, con la participación de una cifra importante de jóvenes que sabían leer y escribir.



“La Campaña de Alfabetización constituyó una Revolución dentro de la Revolución, como siguió siendo la obra educacional; donde no hay un acontecimiento, un hecho importante, o una transformación, en la que no hayan estado las ideas y la presencia de nuestro Comandante en Jefe”, y argumentó:



“Por lo tanto, para nosotros los educadores sigue siendo el Comandante eterno, nuestro líder, que logró esa transformación en la educación. Y, naturalmente, tenemos el compromiso y en estos momentos mucho más, de seguir perfeccionando esa obra.



“Y materializar una vez más el concepto de Revolución. Esa transformación que estamos llevando a cabo es también una concreción de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado; del humanismo que nos tiene que caracterizar, de la solidaridad, de la atención a nuestros maestros, de la atención a la familia, y de seguir transformando esa Revolución por la que hizo tanto”, y finalizó diciendo:



“Todos los educadores, que somos personas comprometidas con la Patria y con nuestro Comandante en Jefe, siempre lo tendremos presente, pero no para mencionarlo o para repetir sus ideas, sino para concretar todas esas ideas en la formación de los patriotas que necesita este país para seguir firme hacia el futuro”.



Anterior