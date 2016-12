Empresa de Proyectos No. 15: Cuatro décadas proyectando la ciudad

Santiago de Cuba, 23 dic.- Con la ratificación de colectivo Vanguardia Nacional por oncena vez consecutiva y el crecimiento productivo en todos los sectores de mercado, la Empresa de Proyectos No. 15 (EMPROY 15) de Santiago de Cuba, conmemora por estos días su aniversario 40. Según Aristela Álvarez, secretaria general del Buró Sindical, la clave de sus éxitos se fundamenta en la unidad de todos los factores del centro, el conocimiento acumulado a lo largo de cuatro décadas y en que cada trabajador siente a la empresa como suya.

Actualmente –refiere la arquitecta Gretel de los Ángeles- oferta servicios competitivos, basados en diseños sustentables, seguros y acordes al entorno. Aun así, se tratan de promover prestaciones nuevas, mejorar las existentes y adquirir tecnología de avanzada, que le confieran eficiencia, confiabilidad y calidad a sus soluciones.



Para hacer válida esta política, la organización tiene certificado un Sistema integrado de gestión, que incluye, calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo y el sistema integrado de capital humano, que en el 2015 le reportó a la empresa el Premio de la Calidad Provincial.



En el presente año, nos deja saber Ernesto García Sayago, director UEB Operaciones, que además de realizar más de un centenar de contratos y cumplir todos los compromisos asumidos con la dirección de la provincia, la EMPROY 15 brindó ayuda a la provincia guantanamera tras el paso del huracán Mathew y respondió de manera inmediata para levantar en tiempo récord los inmuebles destruidos recientemente por el fuego en la arteria de Enramadas.



Ordenando los cimientos



Aunque la EMPROY No. 15 fue fundada el 17 de diciembre de 1976 sus orígenes se remontan al año 1959. Por entonces se nombraba Instituto de Proyectos, formaba parte de una insipiente estructura ligada al Ministerio de Obras Públicas y controlaba las actividades de diseño y ejecución de un limitado número de obras de carácter social y público.



De esos primeros años destacan los proyectos que derivaron en la construcción del hotel Versalles y la facultad No. 1 de Ciencias Médicas, así como en la ampliación y remodelación de los hospitales Ambrosio Grillo y Joaquín Castillo Duany.



piscina casa del ocioTras la devastación ocasionada al fondo habitacional santiaguero por el ciclón Flora, el Instituto tuvo un rol protagónico en el proceso constructivo que dio vida a los asentamientos urbanos José Martí, Abel Santamaría y Antonio Maceo.



Bajo otras denominaciones estuvo vinculado a la remodelación de otros dos hospitales insignes de la ciudad como el “Oncológico" y el “Provincial”, así como a la edificación del hotel Las Américas, entre otras obras de trascendencia económica y social.



Esos 17 años, sirvieron para que el centro materializara proyectos con las tecnologías Gran Panel Soviético, Sandino, Convencional y Girón, acumulara una importante experiencia y trazara las pautas que identificarían a la resultante EMPROY No. 15.



El despertar de un gigante



Con la creación del Ministerio de la Construcción en 1976, surge la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería No. 15, con el definido objeto empresarial de ofertar servicios de asesoría técnica, levantamientos topográficos y elaboración de proyectos de arquitectura, urbanismo e ingeniería.



A partir de entonces el talento creativo de los arquitectos e ingenieros del centro hizo posible la realización de consultorios, policlínicos, escuelas, integrales porcinos, cebaderos y granjas avícolas; pero sin lugar a dudas fue el advenimiento del IV Congreso del Partido y de los XI Juegos Panamericanos en los albores de los años 90, los que signaron el liderazgo de los proyectistas de la EMPROY 15.