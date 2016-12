Una copa de vino para Fin de año

Santiago de Cuba, 24 dic.- Dicen que el vino es una bebida fina, romántica y saludable; que posee muchas propiedades beneficiosas para los seres humanos y que para celebraciones especiales es una excelente opción, pues augura buenos momentos. Entonces la Casa del Vino, ubicada en Plaza de Marte, hace gala de esta afirmación y por estos días extiende su horario de venta para poder brindar a la población, la variedad de ofertas que posee.

Vinos de uva, marañón, naranja, mangle rojo, manzana, piña, albaricoque y demás frutas atraen el gusto de los clientes, que confían en la calidad del producto y agradecen el buen trato allí recibido.



Pedro Suárez Delgado, es su representante y presidente del Club de Vinateros Siboney de Santiago de Cuba, asociación cuentapropista que surgió hace algunos años y que agrupa a nueve vinicultores con el objetivo de intercambiar experiencias y comercializar sus producciones.



“La Casa surgió después del paso de Sandy, cuando el primer secretario del PCC, Lázaro Expósito, se reunió con un grupo de innovadores destacados del Forum para realizar proyectos que contribuyeran a la reanimación de la ciudad, después de aquel huracán devastador” dijo Suárez.



“Entre estos estaba la Casa del Vino, la cual él supervisó constantemente hasta que se terminó por completo, y posteriormente siempre traía visitas de todas partes de Cuba, incluidas Miguel Días-Canel, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Adolfo Rodríguez Nodals, Jefe del Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana.



“Nuestra labor los impresionó tanto que se nos fue entregada la condición de Referencia Nacional de la Agricultura Urbana, y creo que a partir de ahí, hay muchas otras casas del vino en diversas provincias.



“Cada día tratamos de mejorar el trabajo. Vendemos vinos que van desde 20 pesos, que son la mayoría, hasta 45, que es el caso del de manzana, debido a que todavía no tenemos un mercado mayorista y compramos la fruta en 45 centavos en los tiendas de divisas.



“Nuestro éxito está en la calidad, variedad y precio de las ofertas, ya que el 76 % de los vinos que vendemos son los que cuestan 20 pesos, no así con el resto, que el más caro (manzana) solo se vende un cinco o dos por ciento.



“Y ese fue el compromiso que hicimos con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, de que siempre hubiera vino en nuestra bodega y que los precios no fueran abusivos y estuvieran al alcance de todos, fundamentalmente de la juventud”, puntualizó.



Los beneficios de esta bebida son múltiples y al estar elaborados por frutas brindan todas sus propiedades. Por ejemplo el vino de piña estimula la digestión, es diurética, desintoxicante, desinflama las emorroides y previene y corrige el estreñimiento; el de marañón ayuda a curar el cáncer y es inmunológico por contener gran cantidad de vitamina C; y el de uva es recomendable para la acidosis, artritis, reumatismo, gota y cálculos de los riñones.



Aquí cada viñatero tiene la posibilidad de elaborar el vino que desee, ya sea de frutas o de otras plantas, como es el caso del vino de berro, muy demandando y con muchas propiedades medicinales, también el de romerillo, pepinillo o papasan, y otros de carambola, pasas, flor de jamaica, y demás, todos con muy buena aceptación.



Quienes pasan por esta Casa todo el año aprecian la concurrencia de santiagueros quienes para las fechas festivas como 14 de febrero, Día de las madres, de los padres y Fin de Año, acuden con premura pues una botella de buen vino siempre “salva” la ocasión.



Por eso este Fin de año brindemos por el 2016, por los logros y desaciertos vividos, y para que el 2017 sea un periodo de mucha paz, prosperidad y bienestar social. De ahí que con una copa todos digamos: ¡Salud!