2017: Economía nacional y retos personales

Santiago de Cuba, 6 ene.- Cerró el 2016 y al parecer fue un año tranquilo en materia económica, pues en la mesa de casa no hubo más ni menos de lo común, algo similar con el suministro de energía y el transporte público, sin embargo como se dice en buen cubano se hicieron “maravillas” a otras instancias para lograr tal estabilidad. Resulta que en este 2016 nuestro país vivió grandes limitaciones en el suministro de combustible y atravezó tensiones financieras que provocaron decrecimiento en la economía nacional, aún así para tranquilidad nuestra y frustración de las mafias carroñeras, una vez más se garantizaron los derechos fundamentales y pudo continuar, por ejemplo, el programa de construcción de viviendas.





No menos importantes fueron los efectos del bloqueo económico y financiero con la continuidad de sanciones a empresas que comercian con Cuba, y la imposibilidad de usar el Dólar Estadounidense en las transacciones; para cerrar el año y como si fuera poco el factor humano, impactó el huracán Matew que dejó cuantiosos daños económicos; dicho así, pudiera parecer el caos pero no lo fue.



El hecho de que los tropiezos citados no removieron los cimientos de la economía nacional y personal, fue gracias a que continuamos trabajando, con la vista fija en cumplir los lineamientos de la política económica y social, porque en nuestro país las personas comunes determinan en los grandes objetivos económicos, que una vez conseguidos retornan de alguna manera a la base.



Solo así se podrá conseguir el crecimiento planificado para la economía cubana para el año que sigue, de un discreto dos porciento, basado en que saquemos adelante premisas como garantizar las exportaciones y su cobro oportuno, incrementar la sustitución de importaciones y hacer un uso óptimo y racional de los recursos de que se dispone.



Se entiende que en todos los acápites los trabajadores tenemos parte importante, sin embargo destaca la tercer premisa, referida al ahorro, pues nos toca desde el centro laboral hasta la casa, en fin continuaremos enrriqueciendo la cultura económica, en tanto la llevamos a la práctica.



Para el 2017 continuarán las tensiones en materia financiera y de suministros de combustibles, así como el pago de obligaciones contraídas con socios comerciales; ante esta perspectiva la respuesta nuestra debe ser cumplir con cada compromiso laboral, en todos los sectores de la economía pues no existe niguno, por pequeño que parezca, que no tenga un valor crucial para preservar desde abajo, la obra grande.