Un “Gallo Negro” se pavonea en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 12 ene.— Surgido con la intención de rescatar, preservar y divulgar el rico patrimonio sonoro de Santiago de Cuba, el Estudio de Grabación “Gallo Negro”, perteneciente a la Casa Dranguet, en poco más de un año ha realizado interesantes proyectos musicales mientras que en la actualidad gesta otro que será una verdadera joya cultural de valor científico y didáctico. Según Rubén Lester, músico y especialista del estudio, se han realizado hasta la fecha la postproducción CD Gallo Negro, de él y su grupo, donde se incluyó un tema dedicado al proyecto Los Caminos del Café; el disco D’Mente, del joven trovador Ronaldo Rodríguez; también se han hecho grabaciones al Orfeón Santiago, agrupación coral emblemática de la cultura cubana y santiaguera; y por último se trabajó en la orquestación de un proyecto para la percusionista santiaguera Nayibe Madariaga.





“Desde el momento de la idea del estudio de grabación, incluso antes de que decidiéramos llamarlo Gallo Negro, ya teníamos la intención de fomentar la creación artística, en especial de autores desconocidos, jóvenes o que no tuvieran muchas oportunidades de firmar con las disqueras ya posicionadas, también queríamos recoger esas sonoridades no tan comerciales, y esas otras que se vincularan, de una u otra forma, con la huella francesa en Santiago de Cuba”, acotó Lester.



En estos momentos, en “Gallo Negro”, se desarrolla el que sin dudas es uno de los proyectos más ambiciosos y abarcadores que puede tener, no este pequeño estudio, sino uno tan grande y sólido como Siboney, de la EGREM.



“Se trata de una disección, casi con precisión quirúrgica, de la música de la Tumba Francesa, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003, pues se grabarán los toques de cada instrumento musical por separado, luego en su conjunto, lo mezclaremos con otros géneros… se hará una transcripción de cada uno de esos toques, con sus nombres, es un estudio musicológico… también se vinculará, a la par, con un estudio histórico y sociológico que realizarán los especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad, queremos recoger testimonios, entrevistas, queremos hacer videos, fotos… todo eso conformará un CD/DVD, un material de inestimables méritos que, entre otros valores, será didáctico, pues los interesados podrán aprender los toques de la Tumba Francesa, por ejemplo, o cómo ellos construyen sus tambores”, acotó Lester y sentencia que “este será una propuesta cuya inserción cultural causará impacto”.



Ese estudio descriptivo, histórico y musicológico de la Tumba Francesa, que se apoyará en los conocimientos y las investigaciones de varios especialistas de la Oficina del Conservador y de la Casa Dranguet, justipreciará, de manera científica y cultural, uno de los grupos portadores de tradiciones y folclóricos más importantes de Cuba, a la vez que pondrá en relieve, y de manera muy didáctica, las tradiciones más arraigadas de sus miembros, una herencia que se transmite de generación en generación, y que resulta inaccesible o difícil de comprender por muchos.



Además de justipreciar de forma cabal el legado de la Tumba Francesa y arrojar luz en la obra de creadores desconocidos o no muy comerciales, el Estudio de Grabación Gallo Negro, de la Casa Dranguet, ofrece servicios de grabación, transcripción, mezcla y mastering, a todas aquellas personas, nacionales o foráneas, con inquietudes artísticas que no encuentran espacio en disqueras más sólidas.