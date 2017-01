Inaugurado Centro de Idiomas en la Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, 11 ene.- Un nuevo Centro de Idiomas inauguró hoy en la Universidad de Oriente (UO) el Dr.C José Ramón Saborido Loidi, titular del Ministerio de Educación Superior (MES), quien realiza esta semana una visita evaluativa a la Casa de Altos Estudios santiaguera. Ubicado en la sede Julio Antonio Mella, el centro consta de dos aulas para docencia, dos especializadas para la autopreparación, y dos laboratorios de idiomas, los cuales estarán complementados por la base material de estudio impresa, que también se pondrá a disposición de los usuarios.





Saborido Loidi dijo que el desarrollo del centro permitirá incrementar la exportación de servicios académicos por la UO, lo cual generará mayores ingresos no solo a la institución, sino también al país.



Señaló además que será necesario implementar el acceso remoto a la base de datos para que los estudiantes puedan conectarse desde dispositivos portátiles, lo que incrementará el número de usuarios de manera simultánea, ya que los locales solo cuentan con 15 computadoras para el autoestudio.



El Ms.C Alberto Luna Hernández, director del Centro de Idiomas, explicó que el objetivo fundamental es formar un profesional más integral a partir del dominio de la lengua inglesa, con el desarrollo de las cuatro habilidades principales: escritura, audición, expresión oral y redacción.



Se impartirá inicialmente Inglés, pero la infraestructura del centro permitirá ampliar sus servicios a la posterior enseñanza de Ruso, Alemán, Francés y Español para extranjeros, ya que se cuenta con un claustro altamente calificado, precisó Luna Hernández, quien añadió que también se asumirán cursos de posgrado.



El aprendizaje de lenguas extranjeras en los estudios superiores repercutirá en la formación de un profesional más calificado, que no solo pueda consultar bibliografía foránea, sino que además sea capaz de ofertar los servicios correspondientes a su rama de especialización.



El Dr.C José Ramón Saborido Loidi, titular del MES, explicó que este Centro de Idiomas, contribuirá a mejorar la oferta de servicios académicos del país.



El laboratorio de idiomas, cuenta con la tecnología necesaria para lograr la óptima enseñanza de lenguas extranjeras.



Las dos aulas especializadas disponen de computadoras desde las cuales los usuarios podrán acceder a la base de datos para su autopreparación.



A la apertura del centro asistieron la Rectora de la UO, Dra. C Martha del Carmen Mesa Valenciano, así como también funcionarios del MES y miembros del Consejo de Dirección de esta Casa de Altos Estudios.