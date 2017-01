Septeto Santiaguero con buena cosecha musical en Estados Unidos

Santiago de Cuba, 13 ene.- El Septeto Santiaguero (SS), premio Grammy latino, ofrece hoy su propuesta en escenarios de Estados Unidos, donde participó en el Global Fest, en Nueva York, ante un público mayoritariamente de músicos de ese país y el mundo. Fernando Dewar, director de la agrupación, informó a Prensa Latina que entre más de 600 aspirantes de numerosas naciones el conjunto fue seleccionado para integrar el selecto grupo de 12, que actuó en el Webster Hall y, en particular, en el recinto principal, en el cual correspondió hacerlo al cubano, con impresionante acogida.





'Conducido por las congas y el bongó, coronado con la guitarra acústica y solos punteados en el tres, con la trompeta de manera fresca contestando a los cantantes, su show fue astuto, romántico, definitivamente cubano y no sólo para el deleite local', escribió sobre la velada el diario The New York Times, acotó.



Destacó el tresero y productor los elogios expresados también por Steve Inskeep, anfitrión del programa radial noticioso más escuchado en Estados Unidos, quien afirmó: 'Para mí una de las más resonantes actuaciones de este año fue la de una banda de Cuba llamada Septeto Santiaguero'. Mañana, los músicos cubanos tocarán en vivo en América TV-Canal 41 y el sábado lo harán en el Koubek Center, que forma parte del Miami Dade College, como parte de la serie bailable Little Havana Social Club, puntualizó Dewar.



El director del SS confirmó próximas actuaciones en Estados Unidos durante los meses de abril, mayo y julio y destacó especialmente la que tendrán junto al dominicano José Alberto, El Canario, el 15 de abril, en el Lehman Center, de Nueva York, así como en el New Orleans Jazz Festival en mayo.



Con una exitosa trayectoria de casi 22 años, el Septeto Santiaguero fue igualmente nominado para la versión anglosajona de los Grammy y en junio último cautivó a los asistentes al Lincoln Center, de Nueva York, con sus interpretaciones de la más auténtica música tradicional cubana.