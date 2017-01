Ahorrar es más que apagar

Santiago de Cuba, 14 ene.- Ahorrar es más que apagar, ¿no lo cree usted? El tema del ahorro es otra parada obligatoria mientras transitamos los derroteros de la eficiencia económica, como indicador impresindible para que nuestro país cumpla los objetivos trazados, y para que usted se apropie de la cuota de responsabilidad que le toca como a todos. Particularmente el ahorro también lo hacemos en la casa y pasa por la necesidad de optimizar los recursos y reducir gastos hogareños, eso es economía familiar e incluso personal en esa micro expresión de lo que sucede a nivel empresarial y nacional, nos especializamos, ¿no es así?.





Será fácil entonces asumir la responsabilidad que tenemos para con la casa grande, de la que depende que cada familia pueda sostener su propia economía. En la fábrica, el restaurante o el taller, funciona similar a la casa, pues se trata de utilizar únicamente la materia prima necesaria para elaborar un producto, lo cual se logra con presición a la hora de planificar y ejecutar.



Consumir la cantidad de energía necesaria en el proceso, evitando el derroche, así como aprovechando el tiempo que nos planificamos para realizar una actividad, de forma tal que queden reservas para producir más…, eso sería la máxima expresión del ahorro.



¡Claro! Velando por la calidad del producto, ya que no sería razonable tratar de ahorrar al extremo de no satisfacer al cliente, pues no se consumiría lo producido y habría que volver sobre lo mismo gastando el doble, en contaposición a lo anterior, el anti ahorro, por llamarlo de alguna forma.



Durante el 2016, el país se enfrentó a inestabilidad en el suministro de combustible y a dificultades en el cumplimiento de pagos a preveedores, retos similares aguardan este año, y ahí entramos a jugar un papel determinante desde nuestro puesto de trabajo: ahorrando.



Porque lograr que se cumplan los objetivos económicos nacionales, es la mejor forma de hacer la economía familiar y personal sostenible, pues cada uno de nosostros es la unidad elemental y decisiva en el éxito de la casa grande.



Entonces habrá que llevar el ahorro a una expresión mayor que apagar.