Busquemos la raíz de los problemas, dijo Contralora General de la República

Santiago de Cuba, 30 ene.- No podemos quedarnos solo en las manifestaciones, hay que llegar a la raíz de los problemas para erradicarlos, dijo en esta ciudad, Gladys Bejerano Portela, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Contralora General de la República. Durante el análisis de resultados de la XI Comprobación Nacional al Control Interno en la provincia de Santiago de Cuba, la también vicepresidenta del Consejo de Estado se refirió a la necesidad de evaluar las causas de las situaciones negativas que laceran el avance de la empresa estatal socialista.





No se puede tolerar lo mal hecho, señaló, al tiempo que insistió en la importancia de la capacitación y orientación oportunas en los colectivos laborales, sobre todo de los directivos, para trabajar con el orden, disciplina, exigencia y apego a la legalidad que amerita la actualización del modelo económico cubano.



Controlar es comprobar y eso debemos hacer para detectar los problemas en tiempo, y todo aquello contrario a la ética y profesionalidad, teniendo presente el concepto de Revolución expresado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, que prometimos cumplir, enfatizó la funcionaria citada por la ACN.



Uno de los principios enunciados por Fidel es no mentir jamás, y las mentiras son precisamente uno de esos males que no podemos permitir, porque nos engañamos a nosotros mismos, y acarrea problemas muy serios, manifestó.



El control no debe ser estático, sino activo y preventivo, no sólo detrás de un buró analizando números y papeles, sino también en constante contacto con las personas, en la base, apuntó Bejerano Portela.



Mientras, Luis Ángel Lastre, Contralor Jefe en el territorio indómito, destacó la labor de los 225 auditores y supervisores que participaron en la comprobación en la provincia, y de los 71 estudiantes y profesores de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente que intervinieron en esa actividad.



En la evaluación fueron examinadas 32 unidades, de las cuales el 63 por ciento alcanzó resultados favorables, y el resto, aunque cumple su objeto social, presentó dificultades derivadas de la poca profundidad en el análisis y aplicación de las guías de control interno.



Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario en la provincia de Santiago de Cuba, resaltó el alcance del trabajo de los auditores para materializar el concepto de Revolución expuesto por el Comandante en Jefe, el primero de mayo de 2000.



Dijimos ¡Yo soy Fidel!, y ser Fidel entraña un compromiso muy alto, es un comportamiento, una actitud ante la vida, la convicción de hacer las cosas bien, que deben estar presentes en el actuar cotidiano, en todos los espacios, subrayó.



Participó también en el encuentro Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba y vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.