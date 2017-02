Armando Hart en esta Feria

La Habana, 7 feb.- Un programa relacionado con Armando Hart Dávalos, figura a quien está dedicada la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana, será incluido en este evento literario, el cual tendrá lugar entre el 9 y el 19 de febrero próximos. Estas actividades comenzarán el viernes 10 de febrero con la presentación de una multimedia dedicada a la vida y obra del Dr. Hart en el Salón Bolívar del Centro de Estudios Martianos a las 11:00 a.m., seguida a las 11:30 a.m. de un panel con ponentes mexicanos titulado “Ecos de la voz de Armando Hart en México”.





El sábado 11 de febrero, en el Pabellón Cuba, a la 1:00 a.m. se presentará el tomo 16 de una selección de escritos de Hart Dávalos compilados por la Dra. Eloísa Carreras, así como el libro “Aldabonazo en la clandestinidad”, de la editorial Pathfinder.



Posteriormente, el lunes 13 de febrero, a las 11:00 a.m., en el Memorial José Martí se realizará la inauguración de la muestra fotográfica “Hart, pasión por Cuba”, cuya curaduría ha sido realizada por Roberto Chile.



El martes 14 de febrero, a las 11:00 a.m., en la Casa de las Américas, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro sostendrán el Panel central de homenaje de la Feria a Hart.



A las 11:00 a.m. del jueves 16 de febrero, el propio Hart formará parte de la mesa directiva que, en el Memorial José Martí, presentará el Tomo 10 de “La utopía libertaria en nuestra América”, realizado por la editorial Nuevo Milenio.



Ese mismo día en el Salón Bolívar del Centro de Estudios Martianos tendrá lugar un panel dedicado a la obra martiana de Hart a las 3:00 p.m.



Para finalizar, el viernes 17 de febrero a las 11:00 a.m. en el Memorial José Martí el Dr. Hart compartirá asiento en la mesa directiva con la Dra. Marta Rojas y el Dr. Horacio Díaz Pendás durante la presentación del Tomo 4 de “Pasión por Cuba. Antología de escritos sobre la educación Volumen I 1959-1960”, realizado por la editorial Pueblo y Educación.