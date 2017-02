Expone en Santiago fotógrafo de los Estados Unidos

Santiago de Cuba, 7 feb.- La exposición fotográfica El rostro del neocolonialismo, del estadounidense Tony Sabino, es la muestra que inicia en 2017 la labor de la Galería de Arte Universal, adscripta al Centro Provincial de las Artes Plásticas y Diseño en esta ciudad del oriente cubano. Un total de 53 imágenes cuidadosamente seleccionadas por el artista del lente y su curadora, Rocío de los Ángeles Cruz, condensan el proyecto de cinco años de trabajo enfocado en los temas sociales que acontecen en los cañaverales de Haití y zonas fronterizas de la República Dominicana.

Trabajadas desde la perspectiva de la fotografía documental, en la muestra se identifican cuatros momentos: el batey, el campamento de refugiados, la frontera y las protestas sociales de los cortadores de caña y sus familiares, quienes viven en la extrema pobreza.

Con cada clic del obturador de mi cámara, dice Sabino, maldigo la putrefacción de la humanidad que perpetúa un sistema donde el hambre es una constante y el mañana solo otro día más para soportarla. En el texto del catálogo el Doctor Edward Paulino expresa: “Estas fotografías conmovedoras muestran claramente que, mucho después de la esclavitud colonial, su legado, la exclusión racial y económica es palpable en esta región del Caribe”.

La denuncia gráfica es perfectamente visible en el conjunto de imágenes de Tony Sabino, al hacer énfasis en que todavía no se han enfrentado o resuelto adecuadamente las consecuencias de la opresión que prevalece en el mundo.

El rostro del neocolonialismo es la tercera exposición de Sabino en Santiago de Cuba, a la que antecedieron El vudú en Haití y Fotos de cultura santiaguera. Me siento honrado por reencontrarme con personas talentosas de la cultura cubana reunidas en esta galería, dijo el artista, quien ha publicado en diversas revistas como New York Times Magazine, Time, Paris Match, y ha expuesto en galerías de New York y Denver, entre otras.

A la inauguración asistieron Gabriel López, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Grettel Arrate, directora de la Galería de Arte Universal, así como destacados artistas de la plástica.