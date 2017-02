Llega el abrazo desde Núremberg

Santiago de Cuba, 8 feb.— Núremberg es una ciudad del sur de Alemania desde donde llega hace varios años la ayuda a Santiago de Cuba a través de una brigada de solidaridad que lleva ese nombre. Bert Melzing, es el responsable de que surcando el cielo cada dos años ciudadanos alemanes lleguen hasta la Ciudad Héroe de Cuba no como turistas sino a trabajar, construyendo junto a los santiagueros.





Bert nos cuenta que el integró en una ocasión una brigada de solidaridad y que desde entonces cuando corría el año 1988 decidió constituir una con amigos de la ciudad donde vive con la idea de que sus coterráneos tengan la posibilidad de conocer a Cuba no como turistas sino como camaradas, para que vean como existe otro mundo no capitalista, sin neoliberalismo, abrir la mente a un sistema humanista que funciona bien sin la explotación a los trabajadores y el materialismo inútil. Cuenta Bert, en ese propósito le ayudó el Instituto de Amistad con los Pueblos que les facilitó la colaboración con el internado de primaria Abel Santa María del poblado de el Caney.



Anteriormente contribuyeron a la remodelación de la escuela primaria Tania la Guerrillera de ese propio vecindario y en el internado hicieron un aula magna y ahora concluyen prácticamente un campo para practicar fútbol.



El jefe dela brigada nos comenta que todos los recursos corren a cargo de ellos al igual que el pasaje y el resto de sus gastos durante su estancia en la isla y que en los objetivos personales de todos los que integran la brigada de Núremberg están esos ahorros para volver porque le gusta el sistema, la forma en que los cubanos se relacionan, los logros de la educación gratuita lo que señala no ocurre en Alemania, el respeto entre los compañeros, la amistad sincera y la cordialidad del pueblo.



Por ello Bert Melzing, nos dice que esta semana cuando concluyan la construcción del campo de fútbol del semiminternado Abel santa María y un mural dedicado a Fidel que está pintando con mucho cariño uno de sus compañeros volverán a su ciudad natal para dentro de dos años brindarnos desde Núremberg un abrazo más.