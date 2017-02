Destaca ensayista cubana impacto de libros canadienses en Feria del Libro de la Habana

Santiago de Cuba, 9 feb.- La reconocida escritora cubana Aida Bahr realizó la traducción de dos de los títulos que la Editorial Oriente presentará en la Feria del Libro de la Habana. Los volúmenes pertenecen a autores de Canadá, región a la que se dedica el evento literario en este año. Aida se identifica entre los que estudian y visibilizan la obra del novelista santiaguero José Soler Puig. Es una de las autoras más relevantes dentro de la narrativa cubana actual y cerca de catorces volúmenes se llevaron su dedicación como traductora.

Aida Bahr reconoce que aunque este trabajo le aleja por etapas del ser escritora también le da satisfacciones como investigadora. Ella renunció al anonimato de los que llegan a las obras acabadas para distinguir las propuestas que de Canadá lleva la Editorial Oriente a la Feria del Libro de la Habana: “Tuve la oportunidad de traducir estos libros gracias a la petición de la Oriente y fue una labor impresionante e interesante a la vez porque no se trataba de libros de literatura. No es la primera vez que traduzco textos de Ciencias Sociales pero realmente me costó un esfuerzo muy grande.



El primer libro fue 'Salud pública sin fronteras', de Jhon Kirk, antiguo amigo de Cuba, quien dedicó parte de su vida a estudiar nuestro país. Kirk hizo una gran investigación, sobre muchos años de internacionalismo médico cubano. Aunque los cubanos pensemos que nos sabemos todo acerca de este tema, aquí en este libro se aportan nuevos testimonios muy conmovedores sobre este tema”, comentó la narradora



Asegura la traductora que el volumen aporta testimonios sobre el internacionalismo médico cubano, destacó que el segundo de los libros con autoría de Kary Polanyi fue un reto. Sin ser especialista en economía política debió ser fiel a la terminología del tema: "Este fue la prueba más grande; un volumen apasionante pero con muchos tecnicismos y tuve que apoyarme en muchas personas para lograr el trabajo. En el material se ofrece una actualidad sobre temas polémicos como la llegada de Trump a los Estados Unidos, pienso que al llegar a esta literatura se tengan elementos para comprender muchos de los procesos que a nivel mundial hoy se suceden”, concluyó la investigadora.



De los 46 títulos que la Editorial Oriente lleva a la Feria del Libro de la Habana se destacan autores de Puerto Rico, España y Estados Unidos.