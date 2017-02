Anuncian nuevas medidas en beneficio de trabajadoras

La Habana, 10 feb.-Sobre las novedades que introducen recientes normativas publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, relacionadas con mejoras laborales y fiscales para las madres trabajadoras, dialogaron este viernes con la prensa directivos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (Mtss), Educación (Mined) y Finanzas y Precios (MFP). Las resoluciones dictadas tributan a estimular la fecundidad, la incorporación y reincorporación al trabajo de la mujer, y a ampliar el cuidado de los menores a otros familiares en el hogar.





Dentro de los aspectos más relevantes del Decreto Ley No. 339 De la Maternidad de la Trabajadora, emitido por el Consejo de Estado, precisó Yusimí Campos Suárez, viceministra del MTSS, figuran la extensión del derecho de la madre que se incorpore al trabajo antes de que el niño arribe al primer año de vida, a recibir de manera simultánea la prestación social y el salario.



La misma norma, además, establece que también el padre trabajador, o las abuelas o abuelos, podrán recibir la prestación social para el cuidado del menor hasta su primer año de vida, así como el derecho al disfrute de las prestaciones monetarias en caso de maternidad para las trabajadoras cuya relación laboral sea a través de contratos por tiempo determinado en períodos superiores a un año.



Asimismo, entró en vigor el Decreto Ley No. 340 Modificativo de Regímenes Especiales de Seguridad Social en cuanto a la Protección a la Maternidad, mediante el cual se garantiza que el periodo correspondiente al disfrute de la prestación por maternidad, o por incapacidad debida a enfermedad o accidente, así como por otras causas establecidas en la ley, sea considerado como tiempo de contribución a los efectos del derecho a la prestación económica.



Dicha regulación favorece a los trabajadores por cuenta propia, usufructuarios de tierra, socios de cooperativas no agropecuarias; creadores, artistas, técnicos y personal de apoyo a estos, así como a los trabajadores asalariados del sector.



Igualmente, las nuevas resoluciones No. 5 y No. 6 del Mined fijan los procedimientos para el ingreso de los menores a los internados y seminternados de la educación primaria y a los círculos infantiles, precisaron Carmen Rosa Rodríguez Hernández, metodóloga de la Dirección Nacional de Primaria, y María de los Ángeles Gallo Sánchez, directora nacional de Educación Preescolar.



Ambas normativas confieren mayor autonomía a las comisiones municipales encargadas de evaluar y controlar los procedimientos de otorgamiento.



María de los Ángeles Gallo precisó a BOHEMIA que en el caso de las trabajadoras por cuenta propia podrán acompañar sus solicitudes de una carta firmada por las direcciones de Trabajo en los territorios. Aclaró que en el país solo existen cuatro municipios sin círculos infantiles (Yateras, Imías y San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, y Cauto Cristo, en Granma), y esperan a partir de las nuevas regulaciones habilitar este importante servicio en esas zonas, y extenderlo en otros municipios donde solo existe uno.



Por su parte, la Resolución No. 26 del MFP otorga una reducción del 50 por ciento en el pago de los tributos mensuales y anuales de las trabajadoras por cuenta propia que tengan más de dos hijos menores de 17 años.



Tales medidas expresan la voluntad del Estado de apoyar los derechos de la mujer cubana, aun en medio de las múltiples complejidades y problemas que afronta la economía, sostuvo Adalberto Carbonell Sotto, director general de Política Fiscal del MFP.