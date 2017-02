Carnaval Santiaguero será del 21 al 27 de julio y ya se alistan los preparativos

Santiago de Cuba, 15 feb.— Para garantizar una fiesta que involucra a cientos de miles de personas de esta urbe sur oriental de Cuba, además de decenas de miles de visitantes nacionales y extranjeros, comenzó a organizarse la celebración prácticamente desde el cierre del anterior Carnaval, el 27 de julio de 2016. Ahora, en la continuidad de los preparativos, la Comisión Organizadora del festejo dio a conocer simultáneamente las convocatorias para el cartel anunciador y la música en la categoría de adulto, el adorno de cuadras en los barrios, y una novedad: la selección popular de las agrupaciones musicales que amenizarán los bailables.





Explicaron los organizadores, que la nueva iniciativa se denomina “Sugerencia de Agrupación para el Carnaval 2017” y la auspician la propia Comisión, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) santiaguera (UNEAC) y la emisora municipal Radio Mambí.



Dijeron, que consiste en convocar a la población de Santiago de Cuba a dar sus opiniones sobre las agrupaciones musicales bailables de su preferencia, para tener en cuenta esa predilección a la hora de contratar las orquestas, grupos y figuras que amenizarán el también llamado Rumbón Mayor.



La población enviará sugerencias por correo postal a la Dirección Municipal de Cultura, en Carnicería # 461 alto, o de manera telefónica al 62 2828 (CMKW Radio Mambí), de las 08:00 horas a las 20:00 horas, hasta el 15 de marzo.



La lista de las agrupaciones más solicitadas por el público se dará a conocer en los espacios “Buenas Tardes, Santiago” y “Su petición en 24”, en fecha por determinar.



PARA EL CARTEL ANUNCIADOR



Para el concurso del cartel anunciador del Carnaval de adultos, la Comisión Organizadora, la UNEAC y el Consejo de las Artes Plásticas convocan a los diseñadores gráficos e interesados a participar en el Concurso.



Las bases indican que podrán participar todos los diseñadores gráficos, artistas plásticos, estudiantes, aficionados y cualquier interesado, si son residentes en el municipio de Santiago de Cuba.



El cartel llevará el texto siguiente: Carnaval 2017 Santiago de Cuba del 21 al 27 de julio y tendrá una medida de 20 x 30 pulgadas, con un área pictórica de 19 x 29 pulgadas; podrán emplearse hasta seis colores planos para su reproducción. Podrán participar obras en soporte digital que tendrán las mismas medidas y empleando los seis colores planos en la escala pantene; la obra debe ser impresa.



La selección del cartel se efectuará el 22 de abril de 2017, frente al Museo del Carnaval, en la calle Heredia, desde las 17:00 horas.



Se otorgarán tres premios consistentes en: 1er Premio: diploma y 3 noches en el área del jurado de los desfiles del Carnaval, con los gastos pagos para 6 personas; 2do Premio: diploma y 2 noches en el área del jurado, con los gastos pagos para 6 personas; 3er premio: diploma y 1 noche en el área del jurado, con los gastos pagos para 6 personas.



Los carteles serán entregados hasta el 14 de abril de 2017, en el Departamento de Divulgación de la Dirección Municipal de Cultura, en Carnicería # 461 altos, en el horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas.



El cartel debe llevar en el dorso un sobre sellado con los siguientes datos: nombres y apellidos del autor; carné de Identidad, dirección particular y teléfono, centro de trabajo o estudio, si trabaja o estudia; profesión u oficio. En el acto de premiación, el público podrá seleccionar el cartel más popular.



PARA LA MÚSICA REPRESENTATIVA DEL FESTEJO



En el caso de la música en la categoría de adultos, el concurso se denomina Mi Carnaval Santiaguero y en este podrán participar todos los compositores, autores musicales y otros interesados, todos de esta ciudad.



Las composiciones deberán tener carácter inédito, es decir, no deben haber sido utilizadas con fines comerciales con anterioridad a este evento. Se podrán presentar hasta tres obras grabadas en CD y las letras escritas. Los géneros musicales serán todos aquellos que conforman nuestra tradición de fiestas populares: son, guaracha, conga, merengue, cumbia. Las obras serán entregadas en el Departamento de Divulgación de la Dirección Municipal de Cultura, en Santiago de Cuba, en Carnicería # 461 alto, de 08:00 horas a 16:30 horas. Solo las obras vendrán identificadas con el seudónimo del autor y aparte acompañadas de un sobre sellado con los datos siguientes: nombre y apellidos, número del carne de Identidad, dirección particular, centro de trabajo y teléfono, labor que desempeña



Se otorgarán los premios siguientes: 1er. lugar: tres noches en el área del Jurado del desfile del Carnaval, con los gastos pagos para seis persona. 2do. lugar: dos noches en el Jurado, con los gastos pagos para 6 personas. 3er. lugar: una noche en el área del jurado con los gastos pagos para 6 personas.



La Comisión del Carnaval definirá la agrupación que grabará la obra ganadora. Si el autor ganador es integrante de una agrupación perteneciente al catalogo de comercialización de Santiago de Cuba y la misma es la que presenta la obra, será programada en áreas del carnaval, tres días el 1er. lugar, dos el 2do. y un día el 3er. lugar. El plazo de admisión vence el 28 de abril. El fallo del jurado se dará a conocer el 6 de mayo de 2017 en la peña “Esquina de los artistas”, en la escalinata del Museo Emilio Bacardí, y por los medios de difusión masiva.



EL ADORNO DE CUADRAS EN LOS BARRIOS



El certamen tradicional de adornos en los barrios de la ciudad como parte de la fiesta carnavalesca, lo auspician la Comisión Organizadora y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización social en cada cuadra de la urbe.



Podrán participar todos los CDR en cada calle que será adornada por los cederistas con recursos e iniciativas propios, mediante las que destacarán tradiciones y festejarán el aniversario 57 de los CDR y los 63 años del Asalto al Cuartel Moncada.



Los concursantes inscribirán sus cuadras en la sede de la Dirección Municipal de los CDR, en la calle Aguilera, entre calle Blanca y San Miguel. La fecha de inscripción será hasta el 18 de julio.



El jurado recorrerá los días 22 y 23 de julio las calles en concurso y dará a conocer su veredicto por las emisoras de radio desde las cuadras ganadoras, el 24 de julio. Los premios se darán a conocer el día 24 de julio en las cuadras ganadoras así como en los medios de difusión masiva. Se entregará un diploma y habrá una noche de Carnaval en las tres calles triunfadoras.