“QUE MI TIERRA ME LLAMA…”

Santiago de Cuba, 20 feb.- El Museo de la Imagen Bebo Muñiz Guibernau, en el reparto santiaguero Vista Alegre, guarda más de una reliquia. Una de ellas es la versión animada de la canción infantil “Marinero quiero ser” de Juan Almeida Bosque. Luego vendrá otra, tal vez más conocida; pero esta es la idea primigenia. El Comandante Almeida depositó en manos de los jóvenes especialistas de los Estudios de Animación del ICRT en Oriente, aquel tema para niños. Asoman las calles empinadas, la Alameda Michaelsen, la bahía de Santiago de Cuba.





El tiempo da un tirón atrás: “Papá yo quiero que tú / me enseñes a navegar / por esos mares del mundo / que tú has transitado ya (…) // Marinero quiero ser / marinero como tú / para dejar de jugar / con mi barco de papel”.

Juan Almeida Bosque (17 de febrero de 1927-11 de septiembre de 2009) legó a la cultura cubana numerosas obras musicales; pero una, como pocas, fue capaz de aprehender desde la intimidad, un hecho que marcó la historia colectiva. Se trata de “La Lupe”, escrita cuando se despide de tierras mexicanas.

Como un momento especial ha quedado aquella gala del Concurso Adolfo Guzmán (1981), cuando la canción se deja escuchar a cuatro voces, ¡que cuatro voces!: Amelita Frades, Elena Burque, Beatriz Márquez y Farah María. Son solo algunas de las que lo han interpretado.

Lo impresionante de “La Lupe”, no es solo su capacidad de síntesis, sino la dualidad que encierra, su marca de excepción. Quien compone la pieza es el combatiente que ha de surcar el Caribe en el yate Granma, el mismo que sube a la Sierra Maestra. El músico es el protagonista. El autor es el héroe.

Ningún lugar mejor que las serranías orientales para atesorar la historia de amor detrás de esa canción. En el Museo del Tercer Frente se preservan esos documentos junto a objetos que marcaron la vida de aquel que en medio de las balas, gritó: “¡Aquí no se rinde nadie, c…!”

Hay canciones que son como batallas, hay batallas que son como canciones: “Ya me voy de tu tierra, / Mexicana bonita, /Bondadosa y gentil. /Y lo hago emocionado / Como si en ella quedara / Un pedazo de mí (…) //Y ahora que me alejo /Para el deber cumplir / Que mi tierra me llama /A vencer o a morir/ No me olvides Lupita / Acuérdate de mí”.