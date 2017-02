Calibán Teatro llevará “Pasaporte” a la escena del Café Teatro Macubá

Santiago de Cuba, 21 feb.- El Estudio Teatral Macubá acogerá los próximos 24 y 25 de febrero a las 8:30 p.m. la obra “Pasaporte” del grupo Calibán Teatro. Esta es la cuarta entrega de la decalogía “Las diez plagas” después de “Sangre” “Asco” y “Semen”. Con puesta en escena de Maurice Leveque y la dirección general de Maikel Eduardo la presentación aborda la historia de personas que en un momento determinado de su vida se fueron del país en busca del sueño americano, creyendo que iban a tener una mejor vida, sin problemas, llena de sueños y de cosas materiales.





Después de vivir tantos años en otro país afloran sus frustraciones dándose cuenta de que lo encontrado no era lo soñado realmente. Algunos hicieron su sueño realidad, pero siempre le faltaba algo, mientras otros se volvieron esclavos del trabajo.



Pasaporte: con personajes reales con un fuerte conflicto interno cada uno, esta contada en tono de comedia, que por momentos coquetea con la farsa, cargada de cubania y una fuerte nostalgia por lo que tenemos aquí, en nuestra Cuba y que a veces no vemos y por tanto no sabemos valorar.