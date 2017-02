Disminuyó en Santiago de Cuba mortalidad prematura por cáncer

Santiago de Cuba, 21 feb.- Con una activa labor de promoción y prevención para la salud, y el actuar oportuno de pacientes y personal médico, se disminuyó la mortalidad prematura por cáncer en la provincia de Santiago de Cuba durante 2016. Letys Carmen González, coordinadora del Programa de Lucha contra el Cáncer en el territorio, explicó a la prensa que las localizaciones en las que se logró reducir la mortalidad prematura (pacientes de 30 a 69 años) fueron mama, cérvix, piel y boca.





González refirió que, seguido del de mama, próstata, cuello uterino, pulmón y colon, el cáncer de piel es el de mayor incidencia en la provincia, provocado en un 99 por ciento por la exposición prolongada y desprotegida a los rayos ultravioletas y al sol, pero no supone una mortalidad significativa por la respuesta rápida y efectiva a la terapéutica.



Sin embargo, desde hace 10 años el tumor maligno que provoca más muertes es el de pulmón, que por lo general se diagnostica en estadios avanzados, cuando el aquejado acude a consulta luego de un tiempo considerable con síntomas que asociaba a malestares benignos como una tos o una ronquera, comentó.



Pese al amplio trabajo educativo que tiene lugar en las comunidades y a todos los niveles, todavía no se ha logrado que por conciencia, la población deje de fumar o respete los lugares donde no puede hacerlo, manifestó.



La especialista destacó los avances en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, a lo que contribuyó el interés de las féminas por hacerse el autoexamen en esa zona, recomendado una semana después de la menstruación y para quienes ya se les retiró, una vez al mes.



Significó que los nueve municipios cuentan con diagnosticadores para el cáncer en etapas precoces, entre ellos uno para el cáncer de próstata y el diagnosticador de sangre oculta, para el tumor de colon, que forman parte del trabajo diario en la Atención Primaria de Salud.



En toda la provincia hay consultas de videocolposcopía para las afecciones premalignas del cuello de útero y en los cinco hospitales maternos existen consultas de patología maligna, ya que el cáncer cérvico uterino es de mucha incidencia, aunque disminuyó en 2016, por la realización en tiempo de las pruebas citológicas, enfatizó.



Señaló que no obstante la disposición de recursos humanos y materiales para enfrentar el cáncer, esa enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte para los santiagueros, por lo que urge cambiar los estilos de vida hacia prácticas más sanas.