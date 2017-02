Sobrecumple Santiago de Cuba producción de miel de abeja en 2016

Santiago de Cuba, 21 feb.- La provincia de Santiago de Cuba sobrecumplió su plan de producción de miel de abeja en el 2016, al alcanzar la cifra de 600 toneladas, de las 475 planificadas en el año. Este es un logro importante de los apicultores santiagueros, si tenemos en cuenta la intensa sequía que ha afectado el territorio desde hace algún tiempo, lo cual limita la siembra y el desarrollo de las flores que son fuente de alimentación de las abejas.





Con las innovaciones de los productores, en su gran mayoría no estatales, la situación sigue mejorando, sobre todo, el nivel de la miel y el propóleos, dos productos naturales presentes en la red de farmacias de la provincia, según reporte de la prensa radial provincial.



Además de ser un rubro importante de exportación del país, la miel posee grandes riquezas naturales muy beneficiosas para el ser humano. No sólo es uno de los edulcorantes naturales más ricos que existen, sino que, muchos remedios caseros para aliviar diversos malestares son hechos con la miel de abeja.



La miel está compuesta por minerales como sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, manganeso, cobre, fósforo, zinc, selenio, vitaminas A, C y del complejo B. Tiene propiedades alimenticias y curativas que se conocen desde la antigüedad.



La miel, como remedio es antibiótica, ayuda a curar el raquitismo, el escorbuto, la anemia, la inflamación del intestino, la hidropesía, el estreñimiento, el reumatismo, los dolores de cabeza y los vértigos. Es el mejor azúcar que aceptan los riñones.



Es considerada tónica y relajante al favorecer la absorción de triptófano, sustancia precursora de la serotonina, inductora del sueño. Por ello, la miel combate el insomnio, al tiempo que constituye una excelente fuente de carbohidratos, por lo que se le considera un alimento sumamente energético. Funciona también como un poderoso regenerador celular.



De igual forma, la miel de abeja es un reconstituyente cerebral, por su contenido en sodio, hierro y fósforo, indispensables para el buen mantenimiento del sistema nervioso.