Santiago Arde, convicción de todo un pueblo

Santiago de Cuba, 24 abr.— Santiago Arde, una frase que ya es común entre los santiagueros. No es un slogan, no es una consigna, no es una meta, es, al decir de Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, un método de trabajo que pone en manos de la población la solución de sus problemas. Precisamente por eso, por ser una acción que pone al pueblo como protagonista, se ha convertido en una convicción que fluye y se multiplica por toda la ciudad.





Barriadas como Chicharrones, el micro 2 del Centro Urbano Abel Santamaría, Van van y los Cangrejitos recibieron la Santiago Arde, convicción de todo un pueblo antorcha de avanzada que hoy irradia su calor de pueblo a sitos como Altamira, el Micro 3 Centro Urbano Abel Santamaría, el Distrito José Martí y Los poblados de El Cristo, El Caney, El Cobre y Boniato.



Santiago Arde no tiene límites, devuelve la belleza, funcionalidad y buen gusto tanto un área verde Santiago Arde, convicción de todo un pueblo como a un centro de salud, una escuela, un área deportiva, instalaciones del comercio y la gastronomía, las comunicaciones, y todo aquello que lo amerite.



Es un proceso al que se integran los pobladores, quienes junto a los constructores rescatan de lo sucio y lo ocioso todo lo pueda ser rescatado.



Para los santiagueros es tiempo de hacer, por eso Santiago Arde de entusiasmo y patriotismo, pues como lo definiera Expósito Canto en el Programa de la televisión santiaguera En Línea Contigo, “Santiago arde es una conducta ante la vida, es la oportunidad de hacer mejor las cosas, es un método de trabajo, es hacer lo que nos toca y hacerlo bien, es poner en manos del pueblo la solución de sus propios problemas, es una actitud para enfrentar los grandes retos de la provincia”.