Convocan a Concurso Nacional de cartel por 60 aniversario del asesinato de Frank País García

Santiago de Cuba, 11 may.— En ocasión del aniversario 60 del asesinato del joven revolucionario Frank País García, el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en esta ciudad, y la Fundación Caguayo han convocado al Concurso Nacional para realizar un cartel conmemorativo de la efeméride.





El 30 de julio de 1957, en el Callejón del Muro, en el centro histórico de esta urbe, la policía de la tiranía de Fulgencio Batista Zaldívar detuvo al joven de 22 años Frank País García, dirigente del Movimiento 26 de Julio, y a su compañero Raúl Pujols, y los asesinó vilmente.

Las bases del Concurso son las siguientes: Podrán participar todos los diseñadores gráficos y artistas plásticos cubanos residentes en el país, quienes enviarán los trabajos que estimen oportuno; los carteles se referirán al tema de forma libre y creativa; los autores deben enviar la propuesta de cartel en formato digital (CD-DVD), con resolución de 300 dpi, medida 70 x 50 cm, formato JPG; el cartel ganador será impreso en offset cuatricromía.

También, son bases del certamen, que cada autor enviará su identificación personal en sobre cerrado adjunto al soporte digital, con nombres y apellidos, carné de identidad, dirección, profesión y contactos; que se otorgará un premio único consistente en 250 CUC.

Añade la convocatoria, que el cartel ganador se dará a conocer el día 1 julio venidero, en el Museo Frank País, ubicado en la calle San Bartolomé, entre Maceo y Habana, en Santiago de Cuba.

Con las piezas enviadas se realizará una exposición en homenaje a la efeméride.

Las obras podrán entregarse hasta el 30 de mayo de 2017 en las oficinas de la Fundación Caguayo, ubicadas en Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana.

Contacto: Saily Rivas. Calle 4 No. 403 e/ 15 y 17. Reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba. Tlf: 22-643492. Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Contacto: Daimí Ruíz. Calle República No. 475 e/ San José y San Martín. Camagüey. Tlf. 0132 221536. Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Contacto: Yennys Álvarez. Avenida 3ra. No. 1604 entre 16 y 18. Miramar, Playa, La Habana. Tlf. 07- 2042118. Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.