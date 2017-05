Grisel Gómez apuesta por la vieja trova santiaguera

Santiago de Cuba, 16 may.— Grisel Gómez, quien es en la actualidad, una de las voces principales del coro Orfeón Santiago, se inserta ahora en la comunidad de trovadores de la región. Con 30 años de trabajo en el Orfeón, la vocalista se confirma amante y defensora de la vieja trova en una geografía consagrada al género.





El rostro de la trova en Santiago tiene toques de ancestros y jóvenes; no se limita a formatos ni geografías y enamora a soneros y boleristas a partes iguales. Existen nombres a los que ya se habitúa la memoria y otros se añaden porque esta es una tierra de creación y talento: "El problema es que la trova ha tenido la virtud de no quedarse enquistada en las dos guitarras y las dos voces, tal y como lo concibieron Pepe Sánchez y los trovadores de aquella época. Con el decursar del tiempo, el género ha ido contaminando positivamente a otras manifestaciones de la música cubana", comentó Pancho Amat, tresero y Premio Nacional de Música.



Por 30 años Grisel Gómez ha sido una de las voces principales del Orfeón Santiago, al escucharla nadie le imagina en otro lugar, parece haber nacido para el canto a voces pero años atrás, otro género le había contagiado: “Desde pequeña conocía lo que era la trova gracias a mi maestro Félix Varela. No pude evitarlo, me fui involucrando poco a poco, ese era mi sueño, siempre anhele estar cercano a este tipo de música”, comentó la vocalista Grisel Gomez.



Hace dos años que después de los ensayos, Grisel se va a otro lugar para hacer más música; se acompaña del guitarrista Gabino Jardines y desde las composiciones de Sindo Garay hacen trova. Si de vieja trova se trata, este autor de 150 años no puede faltar:” La trova que más me gusta es la más antigua; esa trova que hizo Manuel Delgado, Manuel Corona, Sindo Garay, Pepe Sánchez”, añadió la artista que desde los diecisiete años le sabe los secretos a la música.



La trova contagia desde la tierra a todos los que nacen con el don de cantar y componer; cautiva del género la juglar se alimenta de la sabia del canto a voces, el trabajar en ambas formaciones es faena compleja y a la vez complemento: ”Cuando trabajas en una formación coral y decides hacer otro tipo de música ya se tiene una técnica aprendida, es decir sabes que matices dar a los temas, eso aporta mucho”, apuntó Grisel.



Para ser ese trovador que se distinga en Santiago se debe tener inteligencia para seleccionar repertorio y talento para quedar a la altura de los autores. Hace dos años Grisel se suma al rostro de la trova santiaguera; ahora canta y opina desde la casa de los músicos bohemios:” Debemos cuidar esa raíz de la música cubana que es la trova, específicamente la trova tradicional, merece respeto pues es parte fundamental de nuestras tradiciones”, significó la vocalista devenida trovadora.