Apuestan por perfeccionar superación posgraduada de economistas cubanos

Santiago de Cuba, 16 may.— La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) trabaja en función de elevar la calidad del sistema de superación establecido en dicha organización a fin de atemperarlo a las exigencias del desarrollo del país, y a su vez acompañar al Ministerio de Educación Superior en el perfeccionamiento de la formación posgraduada en la Mayor de las Antillas.





Así trascendió en un intercambio entre directivos de la Anec de la zona Oriental del país que tuvo por sede a la provincia de Santiago de Cuba, destacada en la realización de cursos, talleres, diplomados y otras modalidades de superación dirigida no solo a economistas y contadores sino también a especialistas de otras ramas, e incluso a personas del sector emergente, entre ellos de las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.



Representantes de Guantánamo, Granma, Las Tunas, Holguín y el territorio anfitrión debatieron en torno a las estrategias fundamentales que rigen el en presente año, con continuidad en el 2018, entre ellas la selección del público al cual va dirigida la superación, la determinación de las principales líneas de capacitación, y el perfeccionamiento del claustro docente.



Según precisiones de la doctora en ciencias Oneida Álvarez Figueroa, directora del Centro de Estudios de Superación Posgraduada de la Anec (Cespanec) en estos momentos se desarrolla un proceso de reacreditación, por parte del Ministerio de Educación Superior, de dichos centros para refrendarlos como espacios para la formación posgraduada hasta nivel de diplomado.



El sistema de formación de posgrado de la Anec, que no solo se abre a los miembros de la asociación, se centra en tópicos imprescindibles para la actualización del modelo económico del país y la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.



Entre eso tópicos figuran contabilidad, cotos, control económico, auditoría, dirección empresarial, informatización, perfeccionamiento de la planificación, del proceso presupuestario y del sistema bancario, así como gestión empresarial y del sector no estatal.



Dentro del perfeccionamiento del sistema de formación posgraduada de la Anec también se incluye como una prioridad el desarrollo de la modalidad de capacitación a distancia aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías de la comunicación.