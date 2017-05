Mausoleo a José Martí, lugar de obligada visita

Santiago de Cuba, 19 may.— Cuando se cumple el 122 aniversario de la muerte en combate de José Martí, hago referencia a algunos datos sobre el Mausoleo erigido a su memoria en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia. Según se recoge en varios documentos de la época encontrados en Internet, se dice que su autor fue Benavent – Santí y está formado por un conjunto arquitectónico de 26 metros de altura y 86 de largo.





La construcción central tiene forma de hexágono y en las paredes del recinto interior están los escudos, de la década del 50, de 20 repúblicas de América.



El mausoleo fue inaugurado 30 de junio de 1951, por el presidente de la República Carlos Prio Socarrás, asistiendo además varias personalidades entre la que se encontrarían Eduardo Chibás, Juan Marinello, Ramón Grau San Martín, además del cuerpo diplomático acreditado en el país.



En el monumento se señala los campamentos por donde estuvo Martí desde su llegada por Playitas de Cajobabo, donde se muestran los siguientes pensamientos:



Playitas: "Los pueblos se amansan con sangre de hombres".

Cajobabo: "Quien piensa en si no ama a la Patria".

Cuevas de Ramírez: "El decoro vale más que la hacienda".

Vega Batea: "La Patria es ara y no pedestal".

El Jobo: "Sólo el amor construye".

Palmarito:"Honrar, honra".

Migial: "No hay sermón como la propia vida".

Río Guayabo: "El gobierno a de nacer del país".

Palenque: "Cuando un pueblo se divide, se mata".

Río Sabanalamar: "La muerte es la recompensa de la vida".

Cabezadas de Ciguatos: "La libertad es la religión definitiva". Cabezas de Yuraguana: "La dignidad nunca muere".

Río Jaibo: "La libertad vive de respeto".

Iguanabo: "El triunfo es de los que se sacrifican".

Vuelta Corta: "Juntarse es la palabra del mundo".

La Prudencia: "Imponerse es de tiranos".

Kentucky: "Todo el que sirvió es sagrado".

Santa Maria o Leonor: "Hombres haga, quien quiera hacer pueblo".

Las Mercedes:"Hombres recogerá quien siembra escuelas".

La Mejorana: "El gobierno es la equidad perfecta".

Jagua: "Es necesario poner de moda la virtud".

Hato del Medio: "El alma vive de darse".

Altagracia de Venero: "La Holganza es crimen público".

Travesía: "Una escuela es una fragua de espíritus".

Jatía: "Se afirma un pueblo que honra a sus héroes".

Las Bijas: "Embellecer la vida es darle objeto".

Vuelta Grande: "El tabor es la recompensa del calvario".

Dos Ríos: "En la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los días".



Esos pensamientos siguen vigentes en la actualidad y nos sirven de guía en nuestro quehacer diario, y nos convidan a seguir apostando por la Revolución para emanciparnos por nosotros mismos.