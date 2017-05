Realiza Expósito Canto precisiones para el trabajo de los santiagueros

Santiago de Cuba, 20 may.— Lázaro Expósito Canto, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba, realizó en la mañana de este sábado, importantes precisiones para el trabajo cotidiano de los santiagueros, al activarse ese órgano de dirección en ocasión del Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastres Meteoro 2017. En su intervención, Expósito Canto, recordó la capacidad de resistencia de este pueblo, que ha sido capaz de reponerse de un fenómeno natural muy destructivo como el huracán Sandy, salir fortalecido de una situación anómala como la de enero del 2016 y solventar una intensa sequía de casi cuatro años.





“Aun así nos asiste la responsabilidad de seguir avanzando en lo cotidiano con mucho compromiso y enfrentando los problemas de una manera diferente para su solución”, subrayó.



Al referirse a las recientes lluvias y a la situación de los embalses del territorio, remarcó que es indispensable continuar trabajando con la misma organización que hasta la fecha, porque ha llovido, pero todavía estamos en medio de una situación complicada, como lo deja ver el estado desfavorable de la cuenca de los pozos de San Juan que aún no recupera su nivel mínimo para comenzar la entrega de agua a la ciudad.



Sobre la posibilidad real de que en Santiago de Cuba ocurra un sismo de gran intensidad y magnitud, precisó que lo importante es enfocarnos diariamente en reducir las vulnerabilidades, repasar hasta el cansancio las medidas que deben adoptarse antes, durante y después de un fenómeno de ese tipo y elevar la percepción del riesgo.



Por otra parte, enfatizó que debido al aumento de las lluvias existen peligros latentes de caer en fase de transmisión de algunas arbovirosis como Dengue, Zika o Chikungunya, por lo que recalcó el papel fundamental que deben jugar los trabajadores de la Salud y de la Campaña Antivectorial contra el mosquito Aedes, para contrarrestar la alta focalidad en municipios como Palma Soriano y Santiago de Cuba.



Igualmente, se refirió a la necesidad de que el arquitecto de la comunidad, la dirección de la Vivienda y Planificación Física, cobren protagonismo en el control de las edificaciones que se levantan por esfuerzo propio, pues actualmente no están cumpliendo las normas de construcción antisísmica.



Argumentó, que en eso influyen factores que van desde la falta de un sistema de supervisión constante por parte de las instituciones antes mencionadas, la compra de materiales como ladrillos y bloques que no tienen la resistencia necesaria, hasta el presupuesto que se dispone para llevar a cabo la ejecución de la obra.



Aun así, significó que corresponde a las autoridades estatales la tarea de velar por el cumplimiento de las normas establecidas, para evitar de esa forma situaciones embarazosas.



Con estas precisiones del presidente del Consejo de Defensa Provincial, iniciaron en Santiago de Cuba las actividades del Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastres Meteoro 2017, que concluirá mañana domingo con la realización del Día Nacional de la Defensa.