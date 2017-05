Museos santiagueros siguen con puertas abiertas al conocimiento

Santiago de Cuba, 22 may.— Los museos santiagueros siguen hoy de fiesta por el Día Internacional de esas instituciones el 18 de mayo último, fecha que no puede circunscribirse a una jornada ya que cada día sus puertas se abren al saber, el esparcimiento y el contacto con la historia. Santiago de Cuba tiene el privilegio de contar con un rico acervo histórico, cultural y patrimonial, expresado en 748 monumentos y sitios históricos, de los cuales 51 son Monumentos Nacionales y 45 locales, también posee tres Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco y nueve zonas de protección.



Afortunados quienes viven en esta tierra bendecida con tanto tesoro y riqueza espiritual al alcance de las manos y que saben compartir generosamente con sus compatriotas de todo el país, los cuales casi siempre al visitar estos lugares muestran satisfacción de conocerlos, pues la mayoría sabe de ellos sólo por los libros de Historia.



Sobresale el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, un museo a cielo abierto que constituye un altar de la Patria, donde se veneran las tumbas de patriotas de la guerra de independencia hasta los jóvenes de la Generación del Centenario inmolados en el asalto al cuartel Moncada, en la lucha clandestina, en la Sierra Maestra y en misiones internacionalistas.



En ese sagrado sitio que custodian con amor infinito los santiagueros están los tres fundadores de la nación: Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria; José Martí, el Héroe Nacional, y Fidel Castro, el eterno Comandante en Jefe de la Revolución cubana.



Cada instalación representa un hito de la historia de Cuba como el Museo 26 de Julio, en el otrora Cuartel Moncada, que revive pasajes de las luchas libradas por el pueblo cubano hasta nuestros días, con artículos y prendas de los hombres y Haydée Santamaría y Melba Hernández, las dos mujeres que asaltaron la fortaleza para no dejar morir al Apóstol en el año de su centenario.



Tatiana Arocha, museóloga de la Casa natal de José María Heredia, en esta urbe, manifiesta sentir un hondo placer en trabajar en ese inmueble asiduamente visitado por cubanos de todas las edades y también foráneos interesados en la vida y obra del gran patriota y primer poeta de América, el Cantor del Niágara.



Odalis Aranda se desempeñó por muchos años en el Museo de la Lucha Clandestina, un sitio entrañable para los santiagueros pues guarda relación con la caída en combate por la libertad de Cuba de tres valientes jóvenes: Pepito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada en las acciones del levantamiento armado de la ciudad, el 30 de noviembre de 1956.



Lo que más me agradaba era poder trasmitir a los niños y jóvenes hechos de la historia que no debemos olvidar para defenderla mejor, y referirme a la nobleza y valía del alma de la clandestinidad en Santiago de Cuba, el inolvidable Frank País, que recordaremos especialmente el 30 de julio, en el aniversario 60 de su vil asesinato, dijo Aranda.



Como instituciones culturales al servicio de la población los museos tienen como misión investigar, exponer, comunicar, conservar y educar a la sociedad en el cuidado y protección del ambiente y el patrimonio histórico cultural de cada nación.



El 18 de mayo de 1977, durante la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, celebrada en Leningrado, la delegación de la entonces Unión Soviética propuso tomar esa fecha como Día Internacional del Museo, coincidiendo con el aniversario de la creación del Consejo Internacional de esas instituciones (18 de mayo de 1947).