Extienden donación de leche materna a comunidades santiagueras

Santiago de Cuba, 22 may.— Puntos de recolección de leche materna se habilitarán en cinco comunidades de la ciudad de Santiago de Cuba, para reforzar la disponibilidad de ese nutritivo alimento, recomendado de forma exclusiva los primeros seis meses de vida y complementada hasta los dos años. Durante la celebración del Día mundial de la donadora voluntaria de leche materna, Yofaidy Pérez, jefa de la sección del Programa Materno Infantil de la dirección de salud pública en la provincia santiaguera, refirió que esos puntos serán los policlínicos José Martí, Carlos Juan Finlay, 30 de noviembre y Ramón López Peña, y el Hospital Materno Este.





Apuntó que la captación de las posibles donadoras se realizará desde los centros donde fueron asistidas durante el parto, y donde los especialistas evaluarán si tienen las condiciones necesarias para ofrecer ese aporte.



Esa leche recolectada en las comunidades luego será pasteurizada y procesada en el banco provincial de leche materna Esperanza para dar vida, ubicado en el Hospital General Clínico Quirúrgico Doctor Juan Bruno Zayas, de esta urbe, señaló.



Pérez subrayó que con esas donaciones se elevará la disponibilidad de ese importante alimento, cuya recolección durante 2016 en el banco provincial aumentó más de un 50 por ciento con respecto a 2015, lo cual ha contribuido a consolidar la atención materno-infantil en este oriental territorio.



Bebés prematuros de bajo peso que no succionan adecuadamente, portadores de deficiencias inmunológicas o sometidos a tratamiento quirúrgico, fundamentalmente de vías digestivas, así como recién nacidos cuyas madres no pueden lactar por encontrarse graves o padecer de VIH/SIDA, son algunos de los receptores de ese tipo de leche, explicó Mayté Naranjo, una de las donadoras asistidas en el hospital Juan Bruno Zayas, comentó que es una gran satisfacción contribuir al crecimiento y desarrollo de otros pequeños, ya que la leche materna es un componente indispensable durante el primer periodo de la vida.



Es una sensación muy linda, me siento como si estuviera dándole la leche a mi propia hija, dijo la joven de 26 años, que dio a luz por segunda ocasión hace 42 días, durante los cuales ha donado cinco veces.



En el primer trimestre de 2017, han llegado al banco de leche del territorio indómito 128 donadoras, quienes han aportado 43 mil 200 mililitros que han beneficiado a 30 recién nacidos, según detalló la doctora Diana Vélez, responsable de esa institución, inaugurada el 16 de diciembre de 2011.



Cada 19 de mayo se celebra en el mundo el Día de la donante voluntaria de leche materna con el fin de reconocer a aquellas féminas que dan bienestar y amor con ese gesto altruista, y llamar la atención sobre el rol de la familia y la comunidad para que la lactancia sea respetada, ya que es una garantía de calidad de vida.



Como en otras naciones, en Cuba la donación se basa en el principio de voluntariedad de la progenitora de aportar el excedente de su leche, una vez que ha alimentado a su bebé.