Se augura una mayor captura de peces

Santiago de Cuba, 25 may.—Se augura una mayor captura de peces. Hoy los rostros de estos pescadores tienen un nuevo semblante. La preocupación por la falta de lluvias desapareció para dejar abierta una buena posibilidad de incrementar a partir de hora la captura de peces. Cada uno de ellos valora grandemente este beneficio de las precipitaciones y por ello no pierden tiempo en su afán de sacar de las presas una mayor cantidad de peces. Ya se nota un alza en este sentido.





El pescador Wilber Novall argumentaba que las aguas represadas permiten un mejor desarrollo de los animales. Los ejemplares ganan rápidamente en peso hasta llegar a su talla comercial.



Año tras año, la Empresa de la Pesca en Santiago de Cuba ha cumplido sus planes productivos y este no será una excepción, comentaba Edilberto Fernández, jefe de brigada en la UEB Acuinor, que se desempeña en la presa Protesta de Baraguá.



Aportaba, además, que la pesca es como un bichito…cuando te pica ya no la deja. Por eso esta gente la siente como algo suya y se esfuerzan por lograr mejores resultados en cada año.



Definitivamente, esta actividad no es nada fácil. Hoy, la dirección de la empresa invierte importantes recursos financieros con la finalidad de mejorar cada día la atención al hombre.



El compromiso productivo de la actual etapa se defiende ean los embalses “Carlos Manuel de Céspedes” y “Protesta de Baraguá”, en esta última la unidad Acuinor es líder indiscutible en la captura.



Lo hecho hasta ahora y las buenas perspectivas que se abren permitirán a los hombres de la pesca en Santiago de Cuba tener un buen año productivo.