Nacen en Santiago de Cuba primeros trillizos logrados por fertilización asistida

Santiago de Cuba, 24 may.- En la mañana de este miércoles 24 de mayo nacieron en el hospital Dr Juan Bruno Zayas los primeros trillizos santiagueros logrados por fertilización in vitro. La cesárea, realizada a las 34.4 semanas, fue de urgencia pues la gestante hizo una pre-eclampsia agravada. Los dos primeros neonatos, de 1500 gramos cada uno, nacieron a las 10:16 am y 10:17 am. Un minuto después vio la luz la única hembra con 1850 gramos, reportó el periódico Sierra Maestra.





«Los tres niños están bien a pesar de ser prematuros. Ahora hay que esperar su evolución y adaptación al medio ambiente externo», afirmó el doctor Rafael García, especialista en Neonatología.



En tanto, la madre, quien también salió bien de la operación, fue trasladada a la terapia intensiva del hospital para su cuidado y observación por 24 horas.



En la cesárea, dirigida por el doctor Guillermo Antonio Jiménez, Jefe de la Unidad Obstétrica Quirúrgica, participaron la Dra. Yanisleydis Tamayo (residente), doctora Naivis Martínez (Anestesióloga), Annia Rodríguez (lic. en anestesia), Glenda Castillo (instrumentista), Idalmis López (circulante), Niurkis Vicet (enfermera neonatóloga), y otros técnicos y especialistas del servicio.



Yurisleidis Remedios Lemes, de 34 años, es la primera santiaguera que logra un embarazo de trillizos en Santiago de Cuba por fertilización in vitro. Los tratamientos comenzaron en este territorio y luego fue remitida para la provincia de Holguín, donde se le hizo el proceder final.

Este es el segundo parto de trillizos que sucede en esta ciudad en lo que va de año.



La generalización en varias provincias del país de las técnicas de fecundación asistida o de fertilización in vitro forma parte de las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud Pública del país para enfrentar la disminución de la natalidad que se observa en Cuba desde hace algunos años.