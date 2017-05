Beneficiadora de café y cacao va por más en el presente año

Santiago de Cuba, 26 may.- En la zona conocida como San Piñí, en el Consejo Popular de Arroyo Rico, está enclavada la Planta de Beneficio de Café, donde se procesa el cerezo destinado a la exportación y al consumo nacional de la montañosa región de Tercer Frente, el municipio mayor productor del grano en el país. Con una tecnología que por sus condiciones, da fe de los años de explotación, el colectivo laboral –integrado por 42 trabajadores- se empeña en lograr cada día mejores resultados.





El ajetreo de sus obreros es constante, unos cargan los sacos de café, otros lo vierte en los equipos y cuando termita el proceso de beneficio, lo vuelven a ensacar para enviarlo a su destino final, en este caso la Planta Rolando Ayud, en Contramaestre.



Yoel Rabasa Carrazana, jefe de la planta, manifestó que en la cosecha recién terminada se acopiaron más de mil cincuenta toneladas de café, sobresaliendo que todo el cerezo dedicado a la exportación se vendió al sobrecumplirse sin dificultad los parámetros establecidos y con garantía de la calidad.



Manifiesta el dirigente industrial, que en estos momentos trabajan en el beneficio del café robusta para el consumo nacional, que al igual que en el primero, nos consagramos según el plan y no tenemos ningún atraso.



“El proceso de beneficio, como su nombre lo indica, consiste favorecer el café cáscara y dejarlo en oro o pergamino para dejarlo listo hacia su destino final, explica detenidamente Yoel “Hay mucha consagración al trabajo en el colectivo, donde el asalario promedio de los obreros se remonta en más de 2 000 pesos mensual de acuerdo con la producción”.



En un área aledaña a la Planta, dedicada al cultivo de hortalizas y condimentos frescos, conversamos con Nancy Fajardo Galán, residente en San Piñí, quien dice sentirse bien realizando su apremiante quehacer en el huerto semiprotegido, el cual exhibe la condición de Referencia Nacional dentro del Movimiento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.



Nancy, atiende el huerto, donde labora ella sola y tiene a su cargo 32 canteros con 12 variedades de hortalizas y condimentos, quien nos aseguró: “Me siento realizada, en esta labor ¿la verdad? Es un trabajo fuerte como todo el que se hace en el campo, pero me gusta y me siento bien haciéndolo porque sé que la mesa de muchas personas espera por estas producciones.



“Vengo por la mañana hasta las 12:00 p.m., cojo mi horario de almuerzo y me incorporo nuevamente a las 2:00 p.m., para continuar la faena. “Sí, la mayor parte tiene riego y el resto es con la regadera de mano.



Este huerto es de la Agricultura Urbana, y he logrado intercalar algunos cultivos de ciclos cortos con otros de ciclos largos, como por ejemplo la mostaza con espinaca; ajo puerro con lechuga; acelga con perejil, para cubrir todo el espacio y darle utilidad.



“La producción se destina al mercado, a los comedores y a la venta a los trabajadores. ¿El salario? es bueno, cobro mensual 1 200 y 1300 pesos. “Ufff, hace 10 años que estoy aquí y siempre en esta área, si la salud me lo permite pienso seguir unos 10 años más”, afirmó con una pícara sonrisa.