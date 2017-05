Las lluvias han dejado esperanza en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 26 may.— Las lluvias que se han registrado desde abril en el oriente del país, y especialmente en Santiago de Cuba, han llenado de esperanza y beneplácito a la población, que ve en las recientes precipitaciones una solución para la sequía que durante tres años ha afectado a esta región de Cuba.





En los sectores de producción de alimentos -industria y agricultura- los aguaceros de primavera son aprovechados, y el campesinado local prevé un aumento en los rendimientos de las plantaciones, a la vez que acopian agua en pequeños tranques. Asimismo, se benefician las entidades agropecuarias pues alimentan las reses con masa vegetal verde y se asegura una mayor cosecha en los cultivos varios.



La sabiduría popular en las zonas rurales hace que no pocos vaticinen buenos resultados para el campo, pues a juzgar por el comportamiento de las precipitaciones, en poco tiempo estará saturado el suelo, y será el momento más propicio para la siembra, el reciclaje de la biomasa y la reducción de la labranza para disminuir la erosión del suelo.



En la urbe santiaguera, en cambio, las lluvias han posibilitado la reducción de los ciclos de entrega de agua a la población, y aunque este es el mayor de los beneficios, también se agradecen las tardes de menos calor, y el ambiente limpio que se disfrutan tras un buen aguacero.



Recientemente, ACN publicó un reporte en el que se explica que en esta suroriental provincia ha llovido persistentemente y aumenta el volumen de los embalses; el manto freático comienza a saturarse después de más de cuatro años de intensa sequía, de ahí que los beneficios sean mayores. Según Leonel Carrión, técnico en manejo hídrico, se adoptan medidas para que, de continuar las precipitaciones, no haya afectaciones.



A juicio de especialistas, puede acontecer en el oriente cubano, y en Santiago de Cuba. Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) afirmaron en La Habana, que las recientes lluvias no han sido suficientes para revertir la prolongada sequía.



El portal Cubasí citó a Grechel Sánchez, especialista en Desarrollo y Manejo de los Recursos Hídricos, del INRH, quien reconoció que “las precipitaciones de abril beneficiaron a Mayabeque, Santiago de Cuba y Guantánamo”.



La Ciudad Héroe ha mostrado acumulados favorables desde el inicio del período húmedo en Cuba que inicia con el mes de mayo y se extiende hasta octubre. Una buena noticia es que en este año se prevé que la temporada de lluvias sea superior a la de años anteriores.



Según la especialista, los embalses santiagueros Carlos Manuel de Céspedes y Gilbert acumulan de conjunto con los restantes de la provincia unos 30 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, en este territorio existen unas 53 fuentes de abasto afectadas, lo que lo que convierte a Santiago en la zona de mayor dificultad en este sentido.



A decir de Sánchez, en el país los embalses están al 37% de su capacidad, lo que significa una retención de al menos 3 412 millones de metros cúbicos de agua. Todavía se aprecia un déficit de 1 368 millones metros cúbicos en correspondencia con la media histórica.



A pesar de la esperanzadora situación que tiene hoy esta provincia suroriental, aún dista mucho de lo que se necesita para revertir los estragos ocasionados por tres años de intensa sequía. Si bien no es posible asegurar que el comportamiento de las precipitaciones en la temporada lluviosa de 2017 solucionará los problemas con el abasto del preciado líquido en Santiago, hay algo que los habitantes de esta tierra pueden hacer: continuar usando racionalmente este vital recurso e incentivar cada vez más la cultura del ahorro.



Asimismo, a las entidades locales adscritas al INRH, corresponde optimizar su gestión en aras de aplicar alternativas como el reúso del agua, el tratamiento de residuales líquidos, los métodos tradicionales de recolección y la instalación y funcionamiento de una planta desalinizadora, a la par de un riguroso programa eliminar salideros.