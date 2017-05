Mejora índice de aprobados en pruebas de ingreso

La Habana, 29 may.— Según los resultados preliminares de la primera convocatoria, el índice de aprobados de las pruebas de ingreso, en sentido general, mejoró este curso en comparación con el anterior, aunque todavía en la asignatura de Historia se está lejos de lo que se quiere alcanzar, comentó Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, durante el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), que terminó en la capital.





En la reunión se planteó que el compromiso de los estudiantes para los exámenes de ingreso no puede comenzar en grado 12, sino desde que entran al pre, porque si se opta por este nivel de enseñanza es con el fin de obtener una carrera universitaria.



Tres fueron los temas esenciales del encuentro: la imperiosa necesidad de incorporar más estudiantes a las carreras pedagógicas y mantener una alta retención escolar en estas, el compromiso de los educandos del grado 12 de presentarse a las pruebas de ingreso de la educación superior, y los procesos relacionados con la defensa de la Patria, en especial la captación de féminas dispuestas a cumplir con el Servicio Militar Voluntario.



En la cita se insistió en la necesidad de aprovechar mejor los espacios de la FEEM, especialmente el grupo, para que esa estructura funcione bien y sirva al debate y a la construcción colectiva de propuestas y soluciones que ayuden a que los jóvenes se enamoren del magisterio.



Hay que profundizar y ayudar en la labor que ustedes hacen como organización para el ingreso a las carreras universitarias de perfil pedagógico, dijo Velázquez Cobiella, quien añadió que este sigue siendo un tema complejo y serio en no pocos territorios.



Tanto Velázquez Cobiella como Susely Morfa González, primera secretaria de la UJC, llamaron a los jóvenes a no perder lo conseguido durante estos años en los diferentes asuntos abordados y a asumir con madurez los retos que tienen, pues solo así cuidarán por siempre esta Revolución, como les pidió Fidel.



Durante la sesión final del Consejo Nacional se eligió la comisión organizadora de la Asamblea Nacional de la FEEM y se despidió a Suzanne Santiesteban Puerta, presidenta de la organización. Para este cargo se seleccionó a Niubys García Otaño, quien se desempeñaba como vicepresidenta.