Santiago de Cuba, 7 jun.— Todo se diseña, la premisa de Marta Mosquera La primera Exposición personal de Marta Mosquera Rosell, Premio Nacional de Diseño del Libro, se encuentra abierta al público en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de Santiago de Cuba. La muestra se mantendrá en exhibición hasta el mes de Julio.





Bajo la premisa que todo se diseña la artista santiaguera Marta Mosquera Rosell ha trabajado por más de 40 años y hoy exhibe una obra impresionante y diversa. Unas 70 piezas reúne esta exposición.



El minucioso trabajo curatorial de Rocío de los Ángeles Cruz Toranzo, permite asomarnos a la variedad pero sobre todo al imaginativo quehacer de la diseñadora que con oficio y conocimientos ha incursionado con agudeza y acierto en el diseño de libros, escenografía y vestuario teatral, carteles, vallas y logotipos.



Todo se diseña, la premisa de Marta MosqueraAnte la interrogante de qué falta en esta exposición, la diseñadora comentó: “Como faltar no falta nada, esta es una muestra de casi todo. Falta lo que no hecho, lo que me queda por hacer lo que estoy haciendo, porque todavía me queda mucho por hacer. Ahora estoy trabajando en el diseño de los carteles, restructurando y volviendo a rediseñar los lumínicos de la calle Enramadas. Como veras sigo muy ocupada y trabajando todo el tiempo”



Reconocida por los especialistas, ganadora del Premio Nacional de Diseño del Libro, Marta también disfruta del cariño y admiración de sus amigos, prestigiosos intelectuales como la poetisa Teresa Melo, el escritor Marino Wilson Jay y el periodista Reinaldo Cedeño le dedicaron palabras de elogio durante la apertura de esta muestra, que al decir de la artista,- no es un final sino una puerta para cruzar otros espacios de creación con nuevos bríos.