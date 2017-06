Constituida Comisión Electoral Especial de las FAR

La Habana, 16 jun.— Con el propósito de organizar, dirigir y validar el proceso eleccionario recién convocado, fue creada este viernes la Comisión Electoral Especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y sus 12 integrantes tomaron posesión de los cargos para los que fueron designados. En ceremonia solemne, desarrollada en el Salón de los Espejos del Ministerio de las FAR, los miembros de la Comisión recibieron el carné que los acredita, y su secretaria, Tania Garrigó Echevarría, dio lectura al juramento en el que se asegura guardar lealtad a la Patria, observar y hacer observar las normas que rigen el proceso electoral.





Además, será responsabilidad de sus integrantes, según destacó, cumplir con profesionalidad, disciplina y exigencia las actividades inherentes a su cargo; caracterizar su proceder por la imparcialidad, transparencia, veracidad y puntualidad en la información.



En las palabras centrales del acto, el jefe de Dirección del Minfar, coronel Heriberto Burgos Ronquillo, aseguró, además, que están creadas las condiciones para organizar y dirigir un proceso cualitativamente superior, y en el caso de las comisiones especiales, «se fortalecerá la selección por contar con candidatos jóvenes, como justo relevo de estos tiempos».



En declaraciones a Granma, el coronel de la reserva Leonides Rodríguez Rojas, presidente de la Comisión Especial de las FAR, dijo que este año se implementará por vez primera el voto electrónico, en la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez, Orden Antonio Maceo, lo cual servirá de experiencia para la inserción del desarrollo tecnológico en los futuros sufragios.



Sostuvo, además, que la Comisión tendrá como objetivo dirigir las elecciones en las circunscripciones especiales de las FAR, y garantizar que las unidades militares se vinculen a las circunscripciones ordinarias donde están ubicadas. En ese sentido, agregó, la mayor parte de nuestros electores son jóvenes que ejercen el sufragio por vez primera, de ahí la importancia de explicarle el sentido patriótico de las elecciones en Cuba.



A la ceremonia asistieron el miembro del Buró Político y general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General; Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado; Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la CEN; otros jefes y oficiales de las FAR, el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa y de la CEN.