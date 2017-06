Los miembros de la FEEM repudian el circo escenificado en Miami

La Habana, 20 jun.— El pasado 16 de junio de 2017 el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso carente de significado, arbitrario y que regresa la política de ese país hacia Cuba a la hostilidad y los métodos arcaicos que siempre la han caracterizado. Al terminar sus palabras, Donald Trump firmó un memorando que suprime, de forma unilateral, avances realizados durante el mandato de Barack Obama. También deroga la directiva presidencial emitida por el gobierno anterior, que favorecía la normalización de las relaciones entre ambas naciones, como resultado de reconocer el fracaso de las políticas implantadas por más de 50 años contra nuestra Patria y de apostar al desmantelamiento de la Revolución mediante formas subversivas más solapadas.





La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, en representación de los más de 300 000 de sus integrantes que cursan ese nivel en el país y como organización legítima de nuestra Sociedad Civil, condena resueltamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, así como las medidas contempladas en la directiva denominada «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba».



Las medidas anunciadas por la nueva administración perjudican tanto al pueblo norteamericano como al nuestro, apostando a revertir el acercamiento logrado entre ambos países en materia de intercambio y cooperación.



Nuestra organización apoya la Declaración del Gobierno Revolucionario, exigiendo el respeto a la integridad de nuestra nación y la no injerencia en sus asuntos internos, conscientes de que el destino de la Patria, construida por generaciones de héroes, solo depende de nosotros.



Los miembros de la FEEM repudian el circo escenificado en Miami con el objetivo de amedrentar y desacreditar a la Revolución, y con el propósito de satisfacer espurios intereses de politiqueros que han hecho de la causa anticubana un modo de vida. Sepa el Presidente de los Estados Unidos que no cederemos jamás ante su ridícula e injusta política. Sus palabras agresivas no nos intimidan, al contrario, muestran una vez más las verdaderas intenciones de los politiqueros norteamericanos que persisten en sus intenciones de derrotar al proceso revolucionario con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que tantos daños causa a nuestro país.



Cuba sí tiene mucho que mostrar en cuanto a la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos y sobre el ejercicio de la democracia. Nuestro estudiantado disfruta la plenitud de vivir en una isla soberana, donde se concretan todos los elementales derechos y garantías con los que sueñan y por los que luchan muchos jóvenes norteamericanos de nuestras edades.



Los jóvenes de la FEEM, comprometidos con la defensa de la historia patria, no aceptamos la grosera manipulación esgrimida ante un reducido auditorio, compuesto por viejos esbirros y ladrones de la dictadura de Batista, mercenarios de la brigada de Playa Girón, terroristas, politiqueros…



Es por ello que cada centro de la Enseñanza Media será una trinchera en defensa de la obra de la Revolución, en apoyo a Raúl, a los líderes históricos y a nuestro Partido Comunista de Cuba, para cumplir con la misión que nos fue encomendada por el Comandante en Jefe Fidel Castro de cuidar por siempre esta Revolución y de luchar mientras exista el imperialismo. Jamás fallaremos, porque esta es la Cuba que hemos construido y por la que han ofrendado su vida miles de dignos cubanos.