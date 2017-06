Intercambia Ramón Labañino con universitarios santiagueros

Santiago de Cuba, 24 jun.— El Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), intercambió con una representación de la comunidad universitaria santiaguera y personalidades e invitados de la economía, en ocasión de conmemorarse el próximo 10 de octubre, el 60 aniversario de la fundación de la Universidad de Oriente.





Su intervención estuvo vinculada a la realidad de Cuba, sus metas a corto y largo plazo, y la sostenibilidad del proceso de desarrollo, en un país, donde la formulación y aplicación de las directrices surgen de un proceso altamente democrático con gran participación de masas, además en reflexionar hacia dónde vamos, qué está pasando en nuestro país, cuáles son los pasos que estamos dando y en qué no podemos equivocarnos, entre otras preguntas.



En el alto centro docente, Ramón Labañino impartió la conferencia ¿Vuelve Cuba al Capitalismo?, basada en el libro El Socialismo Traicionado, cuyos autores sostienen que el derrumbe y desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no se produjo a causa del fracaso objetivo del socialismo, como se ha repetido desde las derechas occidentales, sino que fue consecuencia principalmente de las políticas puestas en marcha después de 1986.



Destacó en su intervención, que era un honor encontrarse en este centro de Educación Superior, transmitiéndole el saludo de los afiliados a la ANEC en el país, y particularmente celebrando el cumpleaños de la creación de alta casa de estudio, donde ratificó el compromiso de todos los cubanos, fieles al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en defender hasta las últimas consecuencias las conquistas de la Revolución.



Conferencia de Ramón Labañino en la Universidad de OrienteManifestó que a partir del análisis del libro e intercambio con sus escritores, se dio a la tarea de escribir esa conferencia, la cual persigue el objetivo de que en Cuba no pase lo mismo que ocurrió en la extinta URSS, donde entre otras causas el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) se desarticuló como fuerza motriz de la sociedad y perdió su vinculación estrecha con las masas, mientras los medios de difusión fueron entregados a fuerzas antisocialitas.



En el intercambio también participaron jóvenes estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, miembros de la filial de la ANEC y la Contraloría en Santiago de Cuba, así como también el Consejo de Dirección de la universidad de Oriente, quienes reconocieron y extendieron muestras de afectos a Ramón Labañino Salazar y a sus compañeros de lucha –Los Cinco Héroes- que sufrieron injustas condenas en cárceles de los Estados Unidos.