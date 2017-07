La "Fiesta del fuego" se queja de Trump

Santiago de Cuba, 6 jul. - La "Fiesta del Fuego" caribeña en Cuba busca salvar al "mundo enloquecido" con el diálogo cultural global del Caribe y en tal contexto rechazó la nueva política hacia la isla del presidente Donald Trump.

El festival "dice no a Trump" en su decisión contra el "deshielo" entre las dos naciones, según una declaración publicada antes del evento que comenzó el lunes en Santiago de Cuba, en el extremo este de la isla. El documento describe la nueva política de la Casa Blanca como "obsoleta". "Hoy la tendencia en el orbe es levantar muros y fronteras, avivar el odio y el racismo, pero en ese mundo enloquecido, donde peligra la convivencia civilizada entre las naciones, una cita como esta, en la que se dialoga desde la cultura, es símbolo de lo que realmente pudiera salvar al mundo", expuso Abel Prieto, ministro de Cultura, en un discurso inaugural.

Prieto, que no mencionó a Trump, consideró que la cultura "es una de las pocas alternativas que le quedan a la humanidad para salvarse de la barbarie, y este festival ha sido y seguirá siendo "un reducto frente al delirio, la arrogancia, el deseo de dividir, el rencor y el odio". La Fiesta del Fuego ha sido por años un reflejo de los vínculos culturales de Cuba con la región. En marzo último el Caribe y esta isla celebraron encuentros que valoraron "alianzas estratégicas" en "tiempos duros" no solo en la cultura o el turismo sino también en cuanto a las coincidencias políticas.

Los cambios climáticos "unen" ahora a ambas partes casi tanto como lo hace la cultura, pero en este caso "apareció" un gran contrincante también común, Trump. La región del Caribe recibió con preocupación la decisión del presidente de retirar a su país del acuerdo climático de París, un tratado que es una esperanza para las islas paradisíacas que ya luchan contra las secuelas del calentamiento. "Ya somos afectados significativamente por estos cambios drásticos", estimó en la más reciente cumbre de la Organización de Estados Americanos, en México el mes pasado, la senadora de la isla Dominica Francine Baron, quien pidió a Estados Unidos "reconsiderar su decisión".

Aunque los cruciales intereses turísticos del resto del Caribe pueden ser una tentación para algunos destinos del área para "simpatizar" con los programas de Trump sobre Cuba, si estos en definitiva reducen los viajes de "americanos", la región ha reaccionado, globalmente, rechazando la congelación de relaciones desde Washington. Debe tenerse en cuenta que ya están en marcha negocios considerados "con futuro" como la inclusión de Cuba en viajes de grandes cruceros estadounidenses por el mar común, elemento no clausurado por Trump, pero que puede serlo.



La Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, un evento anual que no ha desaparecido en más de 30 años pese a crisis económicas, combina festejos de música y danza de la región con el teatro, el cine, y análisis diversos sobre el Caribe. La fiesta tiene un momento de clímax final que es "la quema del Diablo", una imagen que se coloca en medio de una plaza y se lo incinera en presencia de la población, un acto vinculado a la religión y tradiciones y no a la política. Pero quien sabe si los acontecimientos le puedan poner rostro a Lucifer.