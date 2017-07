Asiste el General de Ejército Raúl Castro Ruz al Noveno Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento

La Habana, 14 jul.— Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, inició el IX Periodo Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en el Palacio de Convenciones de La Habana. Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, abrió la jornada con un análisis del trabajo realizado en las sesiones previas por los diputados, quienes discutieron 79 temas y recibieron información, entre otros asuntos, sobre la informatización de la sociedad, la situación de la sequía, y el proyecto de Ley de Aguas Terrestres, y se reunieron con los grupos parlamentarios para hacer una evaluación de su trabajo.





Los diputados recibieron una información del estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la ANPP, y el trabajo de la Controlaría General de la República, que elaboró una guía para el control del presupuesto del Estado, comentó.



Lazo explicó el trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos, que tuvo la responsabilidad de organizar una visita de comprobación en los 168 municipios del país, para analizar el estado de cumplimiento de las orientaciones de la ANPP a los órganos locales sobre la fiscalización del presupuesto estatal.



Manifestó que este periodo se caracterizó por el incremento de audiencias públicas, con amplia participación de jóvenes que debatieron sobre el sistema político cubano, así como se analizó el papel del delegado y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales.



La diputada Ofelia Miriam Ortega, por el municipio de Calimete agradeció a nombre de los parlamentarios al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, la iniciativa que le permitió a las diputados y diputadas participar en la comprobación en cada territorio, de la implementación de las acciones para garantizar el trabajo de la asamblea y sus orientaciones en los órganos locales sobre la fiscalización del presupuesto estatal.



Dijo que estas acciones constituyeron una experiencia de comunicación excelente, tanto con los directores de las instituciones, los departamentos de finanzas y los trabajadores en general, de sectores como el azúcar, el arroz, la educación y la salud; y fue un escenario propicio para mostrar el exhaustivo trabajo y liderazgo en los municipios.



Sirvió además como termómetro para constatar las preocupaciones y esfuerzos para eliminar los errores y obstáculos y comprobar las fortalezas con las que se cuenta para un tránsito seguro al futuro.



«Nos atrevemos a decir que esta experiencia nos enseña que en Cuba se practica el concepto de democracia del que nos hablaba Fidel, y que no es más que trabajar y consagrarse a los intereses del pueblo», expresó la parlamentaria.



Asimismo, sugirió que estos encuentros sean adoptados como método de trabajo para el continuo perfeccionamiento del Poder Popular



Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, presentó el informe de liquidación del presupuesto del Estado del año 2016, sostuvo que la situación de la economía en el año 2016 estuvo marcada por un desfavorable escenario económico internacional, que conllevó a fuertes limitaciones, por ejemplo, en el suministro de combustible, y se mantuvo la rigidez del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.



Por ello, fue necesario adoptar medidas restrictivas en el segundo semestre que permitieron minimizar los impactos en la economía y la población, explicó. Sin embargo, se atendieron los daños causados por el huracán Matthew, que provocó significativas afectaciones, pero nos se lamentó la pérdida de vidas humanas.



Las medidas del gobierno revolucionario permitieron una rápida y efectiva recuperación, asignando más de 286 millones de pesos del presupuesto así como otros recursos del sistema empresarial, al proceso de recuperación.



La ministra subrayó que con el financiamiento del presupuesto se aseguraron los servicios básicos y otros que impactan a la calidad de vida de la población, destinando el 50 % a la salud, la educación, y asistencia social.



El sistema de salud pública, ostentó resultados favorables en la mortalidad infantil, dijo, y fue priorizado el programa de restauración de instituciones médicas, se garantizó para la higienización y eliminación de vectores. No obstante, no siempre se contó con la disciplina y responsabilidad social de la población y las entidades.



La educación preescolar, primaria y media dio cobertura a una matrícula superior a un millón 700 000 estudiantes, y en la Educación Superior funcionaron 50 centros universitarios cuya matrícula excedió los 218 000l estudiantes.



La asistencia social brindó ayuda económica a más de 176 000 personas, en los hogares de ancianos se ejecutaron acciones de recuperación, que aún son insuficientes ante el escenario de envejecimiento de la población, ejemplificó la ministra.



Además, subrayó, se respaldaron las actividades deportivas, así como la instalación de 100 gimnasios biosaludables para completar 631 en el país, y las ofertas culturales superaron las de años anteriores.



Para avanzar en la recuperación del fondo habitacional, puntualizó, se entregaron más de 1 330 millones de pesos en subsidios para personas para realizar acciones constructivas, beneficiando a más de 28 000 familias. Sin embargo, deberán ser atendidas las prioridades en función de los beneficiarios, la correcta distribución de los recursos, y el déficit en la construcción de materiales de la construcción.



Lina Pedraza Rodríguez, apuntó que la Seguridad Social destinó 5 800 millones de pesos respaldar más de 1 millón 600 000 pensionados. Pero lo hecho con los recursos presupuestados en esta área, dijo, difiere de la realidad en el contexto internacional.



En el último trimestre del 2016, explicó, comenzó la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social y el impuesto sobre Impuesto Ingresos Personales, cuyos resultados fueron favorables. Añadió, además, que en la actividad de la ciencia se financiaron 173 proyectos.



La titular del MFP, aseguró que en el desempeño de la actividad Presupuestada se enfrentaron afectaciones en la disponibilidad de bienes e insumos, y la retención del personal calificado continuó siendo baja.



En la actividad productiva, señaló, se destinaron financiamientos por un monto de 11 000 millones, priorizando las exportaciones y la sustitución de importaciones, entre las cuales se destacan las producciones de arroz, frijoles, leche y miel.



De acuerdo con Lina Pedraza, se asignaron más de 56 millones a desarrollar las fuerzas productivas en la Agricultura.



Asimismo, subrayó que 67 empresas cerraron con pérdidas, por un monto de 297 millones de pesos, con énfasis en las entidades del Ministerio de la Agricultura.



Durante el 2016, se detectaron altos índices de inventarios, ascendiendo a 23 000 millones de pesos, y también crecieron los inventarios ociosos y de lento movimiento, lo cual tiene un comportamiento contradictorio con nuestra economía.



Las inversiones se ejecutaron al 86 %, aunque se avanzó en la ejecución de obras importantes, como los programas ferroviarios, de vialidad y enfrentamiento a la sequía.



Según el informe presentado, los gastos ascendieron a 57 800 millones financiados, los cuales fueron respaldados en 93 % por el sector estatal, lo que demuestra su primacía.



Expresó que la contribución al desarrollo territorial se destinó, a obras estatales, pero se requiere perfeccionar el uso de este tributo en aras del desarrollo de los municipios.



Los ingresos superaron los 51 300 millones, con un cumplimiento del 97 % en lo que incidieron los servicios médicos y las ventas liberadas de alimentos.



La ministra explicó que los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y las acciones de control funcional integral del Ministerio de Finanzas y Precios y su sistema mostraron discretos avances. No obstante, persisten notables deficiencias en el control del presupuesto y los recursos que se asignan a las unidades presupuestadas y otras, lo cual está condicionado fundamentalmente, por el incumplimiento de los documentos rectores y las normas de procedimiento, la disciplina fiscal y financiera y un insuficiente análisis de las causas y condiciones que conllevan a estas deficiencias.



Subrayó asimismo, las limitaciones de la administración tributaria para el enfrentamiento a las conductas evasoras.



La negligencia y participación de cuadros y trabajadores en presuntos hechos delictivos, evidencian que los planes de prevención son aún muchas veces formales.



Los problemas señalados, dijo, han sido analizados con las provincias y los diferentes organismos



El déficit fiscal del presupuesto del estado ascendió a 6126 millones de pesos, cifra inferior al aprobado en 97 millones de pesos, y que representa el 6,8 % del Producto Interno Bruto estimado a precios corrientes, concluyó.