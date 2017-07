Asegura Raúl que continuarán nuevas formas de gestión en Cuba

La Habana, 15 jul.— El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, aseguró hoy que continuará en el país el desarrollo del trabajo por cuenta propia, y el experimento de las cooperativas no agropecuarias, proceso que no retrocederá ni se detendrá.

En la clausura de la sesión plenaria del Parlamento en su VIII Legislatura, Raúl dijo a los diputados que no se permitirán estigmas o prejuicios hacía el sector no estatal, pero reclamó como imprescindibles el respeto a las leyes y la consolidación de lo avanzado, ante la ocurrencia de desviaciones e ilegalidades en el ejercicio de las nuevas formas de gestión.





Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, pidió generalizar los aspectos positivos del cuentapropismo, el cual agrupa ya a más de medio millón de cubanos, en tanto existen más de 400 cooperativas no agropecuarias, lo que confirma la validez de esas formas como fuente de empleo, al tiempo que ha permitido implementar y diversificar la oferta de bienes y servicios con niveles aceptables de calidad.



El General de Ejército reclamó ante el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular que al combate contra las indisciplinas se sumen todos los ciudadanos que de manera honesta ejercen su labor en modalidades no estatales.



Raúl fustigó la utilización en ese sector de materias primas y equipos de procedencia ilícita, la subdeclaración para evadir obligaciones tributarias, y las insuficiencias en el control estatal a todos los niveles.



La profundidad y ritmo de los cambios en el modelo de gestión económica del país deben estar condicionados por la capacidad de hacer las cosas bien y rectificar oportunamente ante cualquier desviación, subrayó Raúl, quien exigió una adecuada preparación previa, capacitación y dominio de las regulaciones establecidas en cada nivel.



Recordó que en la última reunión del Consejo de Ministros se aprobaron un conjunto de medidas que serán implementadas, en función de corregir tendencias negativas, desviaciones e ilegalidades en la implementación del trabajo por cuenta propia.



En sus palabras, el Presidente cubano exigió el acompañamiento y conducción de los procesos de transformación del modelo económico, “aspectos en los que no ha faltado una buena dosis de superficialidades y un exceso de entusiasmo, y deseos de avanzar más rápido de lo que somos realmente capaces”.



Sobre el comportamiento de la economía en este primer semestre, señaló el discreto resultado, que calificó de alentador, al crecer el Producto Interno Bruto en 1,1 por ciento, lo cual denota un cambio en el signo de la economía respecto al año anterior, y destacó con resultados positivos a la agricultura, el turismo, el transporte, las comunicaciones, y el avance de inversiones en esferas priorizadas.



No obstante, reconoció la existencia en el periodo de tensiones financieras y con la disponibilidad de combustible.



Entre los resultados tangibles estuvieron la garantía de los servicios gratuitos de educación y salud, y el mejoramiento del equilibrio monetario interno, lo cual se expresa en los precios de los productos en la cadena minorista de tiendas.



El General de Ejército subrayó que se ha logrado preservar el cumplimiento riguroso de los compromisos financieros con lo principales acreedores, aunque dijo todavía Cuba no se ha podido poner al día con el pago corriente a sus proveedores, a quienes ratificó la confianza y la voluntad de la nación de honrar las cuentas vencidas.



La situación descrita nos obliga a proseguir adoptando las medidas necesarias para proteger ingresos por exportaciones, garantizar los alimentos para la población y los servicios, con la utilización más racional y eficiente de los recursos disponibles, aseveró.



En otro momento de su discurso, el mandatario cubano se refirió al cambio de política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump el 16 de junio último, lo cual “significa un retroceso en las relaciones bilaterales”.



Recordó que la administración norteamericana ha decido recrudecer el bloqueo mediante la imposición de nuevas trabas a su empresariado para comerciar e invertir en Cuba, y las restricciones adicionales a sus ciudadanos para viajar a la Isla, mientras justifica esas medidas “con una retórica vieja y hostil, propia de la guerra fría”.



Insistió en que las decisiones de Trump desconocen el apoyo de amplios sectores estadounidenses y de la mayoría de la emigración cubana al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero y la normalización de vínculos, mientras que satisfacen a un reducido grupo de la Florida.



Reiteró en su discurso la denuncia del Gobierno cubano a las medidas de recrudecimiento del cerco unilateral, y reafirmó que fracasará cualquier estrategia destinada a destruir a la Revolución mediante la coerción u otros métodos sutiles.



Rechazamos la manipulación en el tema de los derechos humanos sobre Cuba, con muchos logros de los cuales enorgullecerse, y “no tiene que recibir lecciones de EE.UU., ni de nadie”.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros reafirmó la voluntad de la Isla de proseguir el diálogo y la cooperación, así como también la negociación de asuntos bilaterales pendientes con EE.UU., sobre la base de la igualdad y el respeto a la soberanía e independencia cubanas.



Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir respetando las diferencia y promoviendo todo aquello que beneficia a sus pueblos, sentenció Raúl, y dijo que no debe pensarse que la Isla hará concesiones referentes a su soberanía e independencia, ni negociará sus principios.



En el contexto de una coyuntura internacional signada por la creciente amenaza a la paz, el mandatario cubano denunció los actos de violencia a los que está sometida la República Bolivariana de Venezuela por el imperialismo y sectores oligárquicos golpistas.



Raúl reiteró el acompañamiento de la nación cubana al pueblo venezolano y a su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros, y llamó al cese de la agresión e intervención extranjera en los asuntos de ese país suramericano.



También se solidarizó con los expresidentes brasileños, Dilma Rousseff y Luis Inázio (Lula) Da Silva, este último “víctima de la persecución política y maniobras golpistas”, por quienes intentan impedir su ascenso al gobierno de aquella nación.



Al referirse a las venideras elecciones generales en Cuba, convocadas recientemente por el Consejo de Estado, dijo que deben constituir un acto de reafirmación revolucionaria del pueblo, y que serán un ejemplo de verdadero ejercicio de democracia, sustentado en la participación popular, la legalidad y transparencia del proceso.



Anunció que faltan apenas 12 días para celebrar el aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, cuyo acto central se celebrará en la provincia de Pinar del Río.



Al celebrar el Día de la Rebeldía Nacional por primera vez sin la presencia física del Comandante en Jefe Fidel Castro, propongámonos enfrentar los nuevos retos bajo la guía de su ejemplo, intransigencia revolucionaria y la permanente fe en la victoria, concluyó.



En esta jornada el Parlamento fue informado sobre la Tarea Vida, un asunto que calificó de significación estratégica para el presente y futuro del país, dada la condición insular de Cuba, y también se aprobó la Ley de Aguas Terrestres, en la que se viene trabajando desde 2003.