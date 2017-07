Transportistas santiagueros analizan dificultades de su sector

Santiago de Cuba, 17 jul.— Las dificultades que lastran el sector del transporte e imposibilitan un servicio eficiente al pueblo, fueron analizadas en la Conferencia provincial de ese sindicato en Santiago de Cuba, con la presencia de Fermín Umpierre Secretario general del gremio en el país.

Previo al evento nacional -30 de noviembre y primero de diciembre del 2017-, los afiliados y dirigentes se pronunciaron por revertir la actual situación donde existe morosidad en la desagregación de los presupuestos y planes que no se presentan al colectivo y afectan el salario.



Obreros de la empresa Cubataxi Santiago explicaron la necesidad de un mejor funcionamiento de las secciones sindicales que defiendan el derecho y deberes de sus afiliados con métodos y estilos de trabajo que faciliten la sindicalización voluntaria de los trabajadores estatales y no estatales.



Milagros Clavel, ratificada como secretaria general de ese Sindicato en el territorio, en el informe central refirió el incumplimiento de la cuota sindical, en los últimos años, y llamó a mejorar el funcionamiento interno para que el ciento por ciento de la membresía cotice y realice su Aporte a la Patria.



En ese sentido, Jorge Chacón, chofer de Cubataxi entregó mil pesos como aporte a la Patria, lo cual provocó que los 133 presentes en la Conferencia aportaran 15 pesos para ese fin humano y patriótico.



Otras intervenciones mostraron el uso ineficiente de los recursos, falta de apoyo de administraciones ante el reclamo de mejorar las condiciones de trabajo e informar a los colectivos sobre la entrada y entrega de nuevos equipos y estado técnico de otros.



Deficiencias en los sistemas de pago por resultados, salarios, enfrentar ilegalidades como la venta indebida de combustible o pasajes, también fueron expuestos por los sindicalistas santiagueros, quienes estarán representados por 26 delegados en el evento nacional.



Módulos de aseo, ropas, calzado, medios de protección y herramientas, es tema sin resolver y que se acrecienta cuando del obrero depende la reparación y mantenimiento de sus equipos.



No obstante, dijeron, sobrecumplen el plan de traslado de pasajeros en un escenario donde a la vista, la población recibe más los servicios a mayor precio por los no estatales.



Lo cierto es que en un sector tan importante para la estabilidad productiva y social de la provincia, con incidencia total en sus habitantes, necesita administrativos capacitados y sensibles a la construcción del socialismo prospero y sostenible al cual aspira la nación.



Fermín Umpierre, secretario general del Sindicato Nacional del ramo, exhortó a trabajar duro para revertir la situación del sector, deteriorado por falta de recursos y tecnologías y que se acrecienta debido al férreo Bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a la Isla, por más de 50 años.