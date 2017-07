Taller de verano para niñas y niños pintores en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, 24 jul.— El Taller de Verano para niñas y niños pintores clausuró la edición de este año con la inauguración de una muestra colectiva en la galería de Arte Universal. Este taller se inauguró justo cuando el entonces Ministro de Cultura Armando Hart Dávalos, abría para el público la instalación sede en el 1979.

Hace más de 35 años este ritual de dibujar en colectivo se repite en el Centro Provincial de Arte y Diseño en esta ciudad. Aquí se reúnen cerca de 50 artistas en las edades comprendidas de prescolar hasta el sexto grado para dar rienda suelta al imaginario: “Mi mamá me trajo aquí para que yo aprendiera a dibujar con la tempera, la crayola y también para mejorar mis técnicas. Hace años de eso y desde entonces, cada verano, cuando termino las clases vengo aquí y me reuno con mis otros amigos”, nos comentó Maria Karla Pulido.



El Taller de verano descubre el talento desde bien temprano en esta tierra fértil para la creación. Los que asisten con regularidad hablan de las facilidades de cada técnica y cómo llegaron al grupo: ”El profesor nos enseña cómo manejar técnicas difíciles como la acuarela y también creo que esto nos prepara para la vida, pues nos enseña a no faltar, a estar atentos a la clase”, nos dijo Milagros de la Caridad Toranzo.



Cada verano la Galería de Arte Universal, como casi todos le conocen, estos niñas y niños se inician en el mundo pictórico y también asumen posturas ante la vida: ”Aquí ellos aprenden a pintar pero también aprenden los valores de la amistad, del buen comportamiento, el patriotismo y lo ponen en práctica”, añadió Reynel Ernesto Ruiz, profesor.