Parten hacia Santiago y Bayamo jóvenes de la Generación del Centenario

Santiago de Cuba, 24 jul.— Entre los días 24 y 25 de julio de 1953 viajaron a Santiago de Cuba y Bayamo los 153 combatientes de la Generación del Centenario, incluidas dos mujeres, que tomarían parte en los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, cuyo traslado se hizo en medio de la más absoluta discreción, utilizando diferentes vías: unos por carretera en autos y otros en tren.

La selección de estos asaltantes se hizo también discretamente entre las distintas células del movimiento teniendo cuidado en escoger a los más decididos y por razones humanitarias, a aquellos que no tuvieran hijos.

Muchos hombres más dispuestos a combate quedaron en espera, pues el número de armas existentes no permitía que los escogidos fueran más de un centenar y medio para ejecutar ambas acciones en Bayamo y Santiago de Cuba.



La guarnición del Moncada por su parte, estaba compuesta por 374 hombres del Regimiento Maceo y unos 26 del Escuadrón 18 de la Guardia Rural, que hacían un total de 402 soldados. Al momento del asalto el armamento del cuartel sobrepasaba las 1300 armas de diferentes tipos y calibres, incluidas ametralladoras 50 y 30 y 865 fusiles Springfield.



En lo que respecta al cuartel Céspedes de Bayamo, era la sede del Escuadrón 13 de la Guardia Rural contando con una guarnición de 38 soldados bien armados, mientras que los asaltantes al mismo sumarían 25 cuyas armas no eran de las mejores para este tipo de combate.



Los revolucionarios por su parte, tenían 164 armas, entre escopetas, fusiles, carabinas, subametralladoras y pistolas, además de unos 10 MIL proyectiles de diferentes calibres, las cuales comenzaron a trasladarse por ferrocarril hacia Santiago de Cuba y Bayamo, lugares donde se ejecutarían las acciones, y todo en el más absoluto silencio.



No obstante la diferencia en armas y hombres entre los cuarteles de la tiranía y los jóvenes asaltantes, Fidel tenía la confianza de que ambas instalaciones podían ser tomadas sorpresivamente e iniciar con ello una rebelión del pueblo de Santiago de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista y no solo eso, sino también derrocarla.