Una escuela que honra cada día el legado de Abel Santamaría

Santiago de Cuba, 27 jul.— El seminternado de primaria Abel Santamaría Cuadrado de El Caney, en Santiago de Cuba, con 25 años de Vanguardia Nacional honra cada día el legado del segundo jefe del asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953.





Considerado un centro de referencia en la educación cubana, una escuela modelo, este curso alcanzó 99,70 por ciento de promoción, logro que infiere calidad e integralidad en la formación de los mil 243 alumnos del plantel.



Es un mérito que atañe a sus 116 maestros, trabajadores no docentes, directivos y estudiantes, porque allí hacen de la enseñanza un placer, un sentido de la vida, confiesa el director y Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Rolando Beltrán Hurtado.



En esos resultados, agrega, mucho ha influido el Movimiento Seguidores de Abel, forjado por el centro con el interés de contribuir a la formación integral de los alumnos, y al cual pueden aspirar todos pero merecer solo los mejores en el estudio y las actividades extraescolares.



Beltrán Hurtado refirió que este curso que acaba de finalizar merecieron la condición 48 alumnos, uno de cada grupo, y como experiencia se extendió a los padres y madres que formaron parte del cuadro de honor de la escuela por sus aportes.



Lo que más impacta es el hecho de haber convertido al joven generoso que se inmoló el 26 de julio de 1953, en un héroe tangible, un hombre de carne y hueso, a quien sus seguidores quieren honrar pareciéndose a él, actuando como lo hubiera hecho Abel en determinadas circunstancias, subraya.



El destacado educador opina que sería útil generalizar este tipo de movimiento en las escuelas, donde se acentúan los primeros hábitos y valores, para que se acerquen de manera diferente a sus héroes, y no lo vean como paradigmas lejanos.



Para celebrar su cumpleaños el 20 de octubre venidero se prepara, como todos los cursos, el evento Abel entre nosotros para profundizar en las fibras patrióticas que movían a quien Fidel Castro confiara tan importante misión en el ataque al Moncada.



Entre los maestros evaluados de MB la más integral fue Cecilia Escandón Jústiz, quien señaló su orgullo de pertenecer a ese colectivo responsable de importantes logros en la educación cubana.



No solo nos avala una promoción de alta calidad, también somos colectivo martiano, tenemos un amplio movimiento cultural, logros en el cuidado de la propiedad social y ratificamos la cuarta corona en el movimiento de la agricultura urbana.