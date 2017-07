De cómo el Segundo Frente Oriental Zona Norte pasó a llamarse Frank País

Santiago de Cuba, 30 jul.— Luego de las exitosas acciones combativas de Pino del Agua realizadas por la Columna 1 José Martí, en la cima de la Sierra Maestra, donde se capturaron 33 fusiles y cinco ametralladoras y abundante parque, en febrero de 1958 el Comandante Fidel Castro Ruz consideró llevar a cabo su idea estratégica de expandir la guerra a otros macizos montañosos del país.



Entonces creó las columnas 3 y 6 para abrir los Frentes Segundo y Tercero, bajo el mando de los ascendidos a comandante Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque, el día 27, fecha de la caída en combate del Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes, en 1874.

Desde Pata de la Mesa, en el mismo corazón de la Sierra Maestra, partirían ambas columnas el 1ro. de marzo: la 3, nombrada Santiago de Cuba, a operar al oeste de esta ciudad; y la 6, denominada Frank País, hacia la Sierra Cristal, los macizos montañosos Sagua-Baracoa y las Cuchillas del Toa.



Con 53 armas largas, los 78 combatientes de la Columna 6, organizados en una escuadra de comandancia y cuatro pelotones, arribarían a Piloto del Medio en las estribaciones de la Sierra Cristal, y constituirían el Segundo Frente Oriental Zona Norte, diez días después.



A su llegada a la zona de operaciones asignada, el entonces Comandante Raúl Castro Ruz estructuró su columna en cinco compañías e incorporó a ella todas las tropas rebeldes que operaban en la zona con autorización de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio.



Las tropas del capitán Demetrio Monsetny, «Villa», las unió a la compañía B Juan Manuel Ameijeiras, bajo el mando del capitán Efigenio Ameijeiras Delgado, a su vez segundo jefe de la Columna 6. Al teniente Raúl Menéndez Tomasevich lo ascendió a capitán, y lo puso al frente de la compañía A Otto Parellada, mientras subordinó al teniente José Durán Bravet, «Zapata», con su tropa al capitán Ciro Frías Cabrera, jefe de la compañía E. A cada compañía le fue estableciendo un territorio a defender y para desarrollar política, educacional y socialmente.



Integrada por 131 combatientes, reunidos en una escuadra de jefatura y tres Pelotones, el 12 de mayo la Columna 9 José Tey, dirigida por el Comandante Belarmino Castilla Mas, «Aníbal», entraría a reforzar al Segundo Frente Oriental.



Las acciones combativas que se efectuaban en todo el territorio motivaron que la Columna 9 fuera distribuida hacia las zonas que estaban siendo atacadas, por lo que el pelotón de vanguardia, conducido por el capitán Higinio Díaz Acne (luego traidor) robusteció la compañía C Josué País, bajo el mando del capitán Julio Pérez Guitián en la zona de Moa-Sagua de Tánamo-Cayo Mambí.



Desde Las Calabazas y comandados por el capitán Antonio E. Lussón Battle, el pelotón centro cumpliría misiones en los pinares de Mayarí, en cooperación con fuerzas de la compañía A Otto Parellada; en tanto el nordeste de Guantánamo era la zona de operaciones del pelotón de retaguardia, que recibía las órdenes del capitán Roberto Castilla Mas, así como de las compañías D y E, bajo el mando de los capitanes Manuel Fajardo Sotomayor y Félix Pena Díaz, respectivamente.



Con esta organización de sus fuerzas, el Segundo Frente Oriental, Zona Norte, rechazó la Ofensiva de Verano o Plan FF (Fase Final o Fin de Fidel) iniciada simultáneamente en ambos frentes guerrilleros el 24 de mayo, combatiendo con éxito en Cananova, La Zanja, Bayate, La Lima, Marcos Sánchez, La Victoria, San Antonio de Redo, Guamá y Cuchillas del Sitio, después de lo cual pasó a la ofensiva mediante la Operación Antiaérea y los ataques a varios cuarteles de la tiranía y realizando emboscadas en las carreteras de la periferia del Frente.



Los éxitos militares y organizativos alcanzados durante los meses de marzo a agosto hicieron posible que el mando del Segundo Frente decidiera pasar a una nueva y superior estructura. Fue de ese modo que el 3 de agosto de 1958, el Jefe del Segundo Frente Oriental, Comandante Raúl Castro Ruz, emitió su Orden Militar No. 40, en la que se estipulaba que el Frente se denominaría Segundo Frente Oriental Frank País y se ratificaba la existencia de las Columnas 6 y 9.



Ahora la 6, que guiaba el comandante Efigenio Ameijeiras Delgado, se denominaría Juan Manuel Ameijeiras, mientras la 9 mantendría su denominación original, José Tey, y continuaría mandada por el Comandante Belarmino Castilla Mas, «Aníbal».



Gracias a la Orden Militar No. 40 se crearon, además, tres nuevas columnas: la 7 Abel Santamaría, la 8 Antonio López Fernández y la 10 René Ramos Latour, y se ascendieron a grados de comandante a los capitanes Antonio E. Lussón Battle e Higinio Díaz Acne, para que ejercieran el mando de la 7 y la 10, respectivamente.



También en la Orden Militar No. 40 el jefe del Segundo Frente Oriental Frank País establecía que se trabajara en la elaboración de la Ley Orgánica del Segundo Frente. La responsabilidad recayó en el comandante Aníbal y en los capitanes Lucas Morán Arce y Augusto Martínez Sánchez. Dicha tarea se culminó el 28 de octubre, a pesar de la traición de Lucas Morán. Se puso en vigor mediante la Orden Militar No. 49, lo que convirtió al Segundo Frente Oriental Frank País en ejemplo de organización de las tropas rebeldes en la lucha contra la dictadura por la libertad y felicidad de la Patria.



* Contralmirante ®, capitán del Ejército Rebelde, jefe de la Compañía B Pedro Soto Alba, Columna 19 José Tey, Segundo Frente Oriental Frank País.