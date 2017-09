Trabaja Centro de Electromagnetismo Aplicado a favor del medio ambiente

Santiago de Cuba, 27 de sept. - El Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CENEA), ubicado en la Universidad de Oriente es una institución de ciencia que enfoca sus investigaciones también al medio ambiente y potencian soluciones viables ante problemas que pueden afectar a los seres humanos. La periodista de esta casa radial Ruthminy García Ramos, nos ofrece información detallada de la actividad de este centro en la voz de Elizabeth Isaac Alemán, Jefa de Investigación e Innovación.