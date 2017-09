Aniversario de los CDR… con un matiz diferente

Santiago de Cuba, 27 de sept. – Las actividades por la celebración de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) el 28 de septiembre, tendrán este año una tonalidad diferente, al tener en cuenta que fueron afectadas varias localidades del país por el huracán Irma. Detalles de este acontecimiento los ofrece el periodista Jorge Carlos Albea Brito.