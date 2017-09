Nominado Septeto Santiaguero a los Premios Grammy Latino 2017

Santiago de Cuba, 26 sept.- Raíz, el primer fonograma del Septeto Santiaguero producido íntegramente por una disquera cubana, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, concursará en la categoría Mejor Álbum Tropical y Tradicional en los Premios Grammy Latino 2017. La grata noticia en la voz del periodista José Emilio Oliveros Seisdedos.