El retrato de Sarria

Santiago de Cuba, 29 de sept. - Un retrato escultórico de Pedro Manuel Sarria Tartabull, el teniente que protegió la vida de Fidel, hoy forma parte de los objetos que posee el Museo Histórico 26 de Julio. El escultor santiaguero Alberto Lescay, es el autor de esta obra. detalles de la misma los ofrece el siguiente reporte del periodista José Emilio Oliveros Seisdedos.