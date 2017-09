Machetera sanluisera “Hija Ilustre de su pueblo”

Santiago de Cuba, San Luis, 29 sep.— La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Sabino Pupo de San Luis, se honra al tener entre sus asociados a Bárbara Durades Mezclín, la mejor machetera del sector cooperativo campesino del país durante más de 12 zafras. Esta veterana que guarda con orgullo 15 zafras ininterrumpidas, fue declarada recientemente como “Hija Ilustre de San Luis”, reconocimiento aprobado en la última Asamblea Municipal del Poder Popular.



“Me honra tal estímulo, yo he sido reconocida en mi cooperativa, a nivel provincial y nacional por mis resultados en el trabajo, fui delegada al congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, pero esto de ser Hija Ilustre de mi pueblo me emociona, me enorgullece y me compromete aún más. Dijo a Tvsantiago con humildad, esta mujer de piel cobriza, pero iluminada toda.





Bárbara ha dedicado casi 30 años al trabajo en la agricultura, la mitad de ellos como machetera en la brigada de corte manual de su cooperativa.



“Cortar caña no es fácil, pero es un oficio que me apasiona al punto de que no podría vivir sin él, claro, no tengo la misma agilidad que cuando inicié; pues los años no pasan por gusto, pero hay mañas que se van aprendiendo y hacen que una se especialice, por ejemplo, la posición que adopte el cuerpo a la hora de cortar la caña incide en que el cansancio sea menos y también en que no nos dañemos, eso siempre se lo enseño lo mismo a las mujeres que a los hombres que se inician en esta labor”.



Bárbara tiene un esposo, asociado también a la cooperativa, cuatro hijos varones y una hembra. Ellos y la caña, son sus grandes pasiones.



Ella misma se ha puesto la meta de llegar a las 20 zafras. “He cortado durante todos estos años seis toneladas diarias, en las últimas dos contiendas alcancé cuatro, pero mientras tenga salud seguiré cortando caña con el mismo amor”.



Su experiencia la comparte con mujeres de su unidad y con otras de diferentes estructuras del país. “Siempre que pueda trasmitir lo que sé, sin vacilar lo hago”. Mi trabajo es tan importante como el de una médico, una científica, una periodista”, acotó con brillo en sus ojos.



Un rostro y un hacer femenino se suman a la lista de “Hijos Ilustres de San Luis”. La distinción le será entregada a Bárbara el venidero 8 de diciembre en acto público, durante la celebración del pueblo por haber sido liberado hace 59 años de las garras de la tiranía batistiana, por tropas del Ejército Rebelde.